Orbán Viktor szerint a bankok a Tisza mögé soroltak

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a nemzetközi bankvilág mostanra egyértelműen a Tisza Párt mögé állt. A miniszterelnök szerint a pénzügyi szereplők attól várnak előnyöket, ha a jelenlegi kormány helyett egy új kabinet kerülne hatalomra, amely csökkentené az állami támogatásokat és eltörölné a bankokra kivetett terheket.

Orbán Viktor

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő bejegyzése szerint egy belga nagybank elemzője nyíltan arról beszélt, hogy a piac „a Tiszának drukkol”. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a nemzetközi bankvilág régóta bírálja Magyarországot, mert a bankadóval „bevonásra kerültek a közteherviselésbe”. Szerinte

az elemzők azt várják az új kormánytól, hogy csökkentse a gazdasági támogatásokat, eltörölje a többgyermekes anyák adómentességét, korlátozza a 13. havi nyugdíjat, elfelejtse a 14. havit és szüntesse meg a kedvezményes, háromszázalékos hitelprogramot.

A miniszterelnök azt írta: „tőlünk ezt nem várhatják”, hozzátéve, hogy a nemzetközi bankvilág most kormányváltásban bízik. Szerinte a pénzügyi szereplők „visszasírják a 2010 előtti világot”, és beálltak a Tisza Párt mögé. Bejegyzését azzal zárta: „zsák a foltját”.

Orbán Balázs is megszólalt

Korábban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is azt írta, hogy a nemzetközi pénzügyi szereplők a Tisza Párt oldalára álltak. Szerinte egy nagybank elemzője háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott: „a piac a Tiszának drukkol”, mert egy Tisza-kormány megszorításokat, a támogatások csökkentését, a 13. havi nyugdíj korlátozását, a 14. havi juttatás elvetését, valamint a többgyermekes anyák adókedvezményének kivezetését hozná. Orbán Balázs azt is hangsúlyozta, hogy a nemzetközi gazdasági elit azért támogatná a Tiszát, mert eltörölhetnék a bankadót, az extraprofitadót és az árstopokat. Úgy fogalmazott: „idegen érdekek” állnak a Tisza mögött, de a kormány nem enged a brüsszeli megszorítási tervekből.