Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

Ezt látnia kell!

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint ez mindig fájni fog

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ország futballszerető fele még mindig letargiában van a tegnapi írek elleni elvesztett világbajnoki selejtező miatt, amellyel a labdarúgó-válogatott a pótselejtező lehetőségéről is lemaradt. Orbán Viktor miniszterelnököt a kollégái kérdezték az esemény kapcsán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorfoci vb 2026Csányi Sándorfociminiszterelnök

A gyásznak öt fázisa van, és erre utaltak Orbán Viktornak, amikor arra voltak kíváncsiak, hogy ő hol tart a vereség feldolgozásában.

Csányi Sándor and Orbán Viktor
Orbán Viktor és Csányi Sándor. Fotó: Laszlo Geczo/Profimedia

A miniszterelnök láthatóan már elfogadta a megváltoztathatatlant, de hozzátette: 

Nem múlik ez el. Ez belekerült a történelembe. Ez most már így marad. Mindig fájni fog.”

A labdarúgó-válogatott a mérkőzés utolsó percében bukta el a további küzdelmekben való részvételt, így teljes joggal állíthatjuk, hogy számunkra nagyon fájó és igazságtalan, ami történt.

Orbán Viktor ennek kapcsán megjegyezte: 

Az élet maga nem igazságtalan, de vannak benne igazságtalan dolgok. Tegnap ez ilyen volt.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!