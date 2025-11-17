Orbán Viktor szerint ez mindig fájni fog

A gyásznak öt fázisa van, és erre utaltak Orbán Viktornak, amikor arra voltak kíváncsiak, hogy ő hol tart a vereség feldolgozásában.

Orbán Viktor és Csányi Sándor. Fotó: Laszlo Geczo/Profimedia

A miniszterelnök láthatóan már elfogadta a megváltoztathatatlant, de hozzátette:

Nem múlik ez el. Ez belekerült a történelembe. Ez most már így marad. Mindig fájni fog.”

A labdarúgó-válogatott a mérkőzés utolsó percében bukta el a további küzdelmekben való részvételt, így teljes joggal állíthatjuk, hogy számunkra nagyon fájó és igazságtalan, ami történt.

Orbán Viktor ennek kapcsán megjegyezte: