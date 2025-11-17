Orbán Viktor szerint ez mindig fájni fog

Az ország futballszerető fele még mindig letargiában van a tegnapi írek elleni elvesztett világbajnoki selejtező miatt, amellyel a labdarúgó-válogatott a pótselejtező lehetőségéről is lemaradt. Orbán Viktor miniszterelnököt a kollégái kérdezték az esemény kapcsán.
A gyásznak öt fázisa van, és erre utaltak Orbán Viktornak, amikor arra voltak kíváncsiak, hogy ő hol tart a vereség feldolgozásában.
A miniszterelnök láthatóan már elfogadta a megváltoztathatatlant, de hozzátette:
Nem múlik ez el. Ez belekerült a történelembe. Ez most már így marad. Mindig fájni fog.”
A labdarúgó-válogatott a mérkőzés utolsó percében bukta el a további küzdelmekben való részvételt, így teljes joggal állíthatjuk, hogy számunkra nagyon fájó és igazságtalan, ami történt.
Orbán Viktor ennek kapcsán megjegyezte:
Az élet maga nem igazságtalan, de vannak benne igazságtalan dolgok. Tegnap ez ilyen volt.”
