Orbán Viktor: Találkozzunk Nyíregyházán!

Köszönöm, Győr! Felkészül: Nyíregyháza. Ott találkozunk! – tette közzé Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán Viktor egy videóban összegezte az első DPK-találkozón elhangzottakat. Győrben szó volt többek közt a migrációról, a háborúból való kimaradásról, és hogy milyen csodálatos dolog magyarnak születni.
A Digitális Polgári Körök második találkozójára november 29-én Nyíregyházán kerül sor. Az újabb háborúellenes gyűlés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak valamely Digitális Polgári Kör tagja vehet részt rajta.
Beszédek, zene és közös gondolkodás vár minden résztvevőt.
