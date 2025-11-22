Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Találkozzunk Nyíregyházán!

Köszönöm, Győr! Felkészül: Nyíregyháza. Ott találkozunk! – tette közzé Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán ViktorGyőrDPKDigitális Polgári KörNyíregyháza

Orbán Viktor egy videóban összegezte az első DPK-találkozón elhangzottakat. Győrben szó volt többek közt a migrációról, a háborúból való kimaradásról, és hogy milyen csodálatos dolog magyarnak születni.

Orbán Viktor által szervezett háborúellenes gyűlések helyszínei
Az Orbán Viktor által szervezett háborúellenes gyűlések helyszínei
Fotó: dpkor.hu

A Digitális Polgári Körök második találkozójára november 29-én Nyíregyházán kerül sor. Az újabb háborúellenes gyűlés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak valamely Digitális Polgári Kör tagja vehet részt rajta.

Beszédek, zene és közös gondolkodás vár minden résztvevőt.

 

