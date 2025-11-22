Orbán Viktor: Találkozzunk Nyíregyházán!

Orbán Viktor egy videóban összegezte az első DPK-találkozón elhangzottakat. Győrben szó volt többek közt a migrációról, a háborúból való kimaradásról, és hogy milyen csodálatos dolog magyarnak születni.

Az Orbán Viktor által szervezett háborúellenes gyűlések helyszínei

Fotó: dpkor.hu

A Digitális Polgári Körök második találkozójára november 29-én Nyíregyházán kerül sor. Az újabb háborúellenes gyűlés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak valamely Digitális Polgári Kör tagja vehet részt rajta.