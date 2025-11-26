Orbán Viktor keményen bírálta a Tisza megszorító terveit

Ahogyan azt korábban megírtuk, az Index birtokába került az a Tisza Párt által készített dokumentum, amely évente 1300 milliárd forint többletbevételt számol adóemelésekből és új terhekből. Orbán Viktor a Zalaegerszegi gyárátadásra tartva erre reagálva úgy fogalmazott: a baloldali megszorító csomagok lényege mindig az, hogy „az emberektől veszik el a pénzt”. A miniszterelnök szerint most sincs ez másként.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Fischer Zoltán / MTI/MKF

Orbán Viktor arról írt, hogy a Tisza Párt javaslata progresszív, 22–33 százalékos személyi jövedelemadót vezetne be, és már bruttó 416 ezer forint felett 22 százalékra emelné a kulcsot. A terv szerint egy átlagos magyar család 30 százalékkal kevesebb családi adókedvezményt kapna, ami Orbán Viktor szerint „közvetlen pénz elvétele a magyar családoktól”.

A dokumentumban szereplő intézkedések a kis- és középvállalkozásokat is érintenék. A vállalkozások társasági adóját a kis cégeknél 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknál 18 százalékra emelnék. Megszűnne a kedvezményes KIVA, és eltörölnék az ekhót is. Orbán Viktor szerint ez „a magyar munkahelyek megadóztatása”.

A Tisza Párt javaslata 32 százalékos áfát vetne ki az 1600 köbcenti feletti autókra, alkatrészekre, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. A dokumentum szerint 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó is jönne. A tervek között szerepel az eb- és macskaadó bevezetése is, valamint a házi kedvencek termékeit érintő 4 százalékos különadó.

A csomag egyik legvitatottabb eleme az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizációja lenne. A dolgozók magasabb járulékot fizetnének, miközben csak a legalacsonyabb szintű állami szolgáltatást kapnák. A miniszterelnök szerint ez „a baloldal régi álma”.

Orbán Viktor a dokumentumra reagálva korábban úgy fogalmazott: „És ez valami új hír? Ezt eddig is tudtam. Ha a balosok jönnek, mindig megszorítás van. Ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el. Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni.” Hozzátette:

Megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók, és az emberektől elveszik a lóvét. Csak két lehetőség van. Vagy baloldal, és akkor adóemelés, vagy jobboldal, és akkor adócsökkentés.

A Tisza Párt csomagja összességében 1300 milliárd forintos terhet jelentene, és minden társadalmi réteget érintene. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot.”