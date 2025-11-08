Orbán Viktor: Trump elnök úr a magyarok jó barátja

A magyar miniszterelnök washingtoni útja rendkívüli hírekkel, eredményekkel zárult. Orbán Viktor fotógalériát osztott meg, összefoglalva az amerikai útjukat, bemutatva azt is, Trump hogyan áll a magyarokhoz, és hogy vendéglátónak is nagyszerű.

Orbán Viktor közösségi médiafelületén fotógalériát osztott meg, összefoglalva az amerikai útjukat, bemutatva azt is, Trump hogyan áll a magyarokhoz, és hogy vendéglátónak is nagyszerű. Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélésük után sajtótájékoztatót tartanak a Fehér Házban

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác Orbán Viktor fontos és eredményes tárgyaláson vett részt Washingtonban Fontos eredmények születtek a magyar delegáció washingtoni tárgyalásain. Orbán Viktor miniszterelnök elérte Donald Trump amerikai elnöknél, hogy Magyarország szankciómentességet kapjon.

Szijjártó Péter pedig nukleáris, illetve űripari megállapodást írt alá. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja az amerikai elnök béketörekvéseit, és Budapest kész a békecsúcs megtartására – írta lapunk korábban.

