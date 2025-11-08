Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Trump elnök úr a magyarok jó barátja

A magyar miniszterelnök washingtoni útja rendkívüli hírekkel, eredményekkel zárult. Orbán Viktor fotógalériát osztott meg, összefoglalva az amerikai útjukat, bemutatva azt is, Trump hogyan áll a magyarokhoz, és hogy vendéglátónak is nagyszerű.
Orbán Viktor közösségi médiafelületén fotógalériát osztott meg, összefoglalva az amerikai útjukat, bemutatva azt is, Trump hogyan áll a magyarokhoz, és hogy vendéglátónak is nagyszerű.

Washington, 2025. november 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélésük után sajtótájékoztatót tartanak a Fehér Házban
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor fontos és eredményes tárgyaláson vett részt Washingtonban

Fontos eredmények születtek a magyar delegáció washingtoni tárgyalásain.

Orbán Viktor miniszterelnök elérte Donald Trump amerikai elnöknél, hogy Magyarország szankciómentességet kapjon.

 

Donald Trump fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban
Galéria: Találkozó az Egyesült Államok elnökévek – exkluzív fotók
1/12
Donald Trump fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban

Szijjártó Péter pedig nukleáris, illetve űripari megállapodást írt alá. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja az amerikai elnök béketörekvéseit, és

Budapest kész a békecsúcs megtartására

írta lapunk korábban.

Donald Trump így fogadta Orbán Viktor

 

 

