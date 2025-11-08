Orbán Viktor: Trump elnök úr a magyarok jó barátja

A magyar miniszterelnök washingtoni útja rendkívüli hírekkel, eredményekkel zárult. Orbán Viktor fotógalériát osztott meg, összefoglalva az amerikai útjukat, bemutatva azt is, Trump hogyan áll a magyarokhoz, és hogy vendéglátónak is nagyszerű.
Orbán Viktor fontos és eredményes tárgyaláson vett részt Washingtonban
Fontos eredmények születtek a magyar delegáció washingtoni tárgyalásain.
Orbán Viktor miniszterelnök elérte Donald Trump amerikai elnöknél, hogy Magyarország szankciómentességet kapjon.
Galéria: Találkozó az Egyesült Államok elnökévek – exkluzív fotók
Donald Trump fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Házban
Szijjártó Péter pedig nukleáris, illetve űripari megállapodást írt alá. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja az amerikai elnök béketörekvéseit, és
Budapest kész a békecsúcs megtartására
– írta lapunk korábban.
