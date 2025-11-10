Trump szerint Európa zsákutcába jutott, de Orbán Viktornak van erre válasza

„Elárasztják Európát a világ minden tájáról jövő bevándorlók, és Európa kezd teljesen más hellyé válni” – jelezte Donald Trump a magyar-amerikai csúcstalálkozón, melyről Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója osztott meg egy videót közösségi oldalán. Az amerikai elnök azt is hozzátette: „Én mindig azt mondom a vezetőknek: jobb, ha megállítják ezt, különben nem marad Európájuk. Amit tesznek, az nagyon veszélyes.”

Orbán Viktor és Donald Trump Washintonban. Fotó: Forrás: Orbán Balázs/Facebook

Erre a kijelentésre reagált Orbán Viktor miniszterelnök, hogy

Magyarországon az illegális bevándorlás száma jelenleg ennyi: nulla!”

Ugyanis aki Magyarországra szeretne jönni, annak egy teljes világos rendszeren kell átjutnia. Először engedélyt kell kérnie a belépéshez, és csak azután jöhet be az ország területére, ha ezt az engedélyt megkapta.

A szigorú intézkedés következményeként azonban Orbán Viktor megjegyezte, hogy az Európa Unió ezért napi egymillió eurós bírságot szabott ki Magyarországra.

Ez az abszurd valóság, amiben ma Európában élünk”

– zárta gondolatait a miniszterelnök.