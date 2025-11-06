Hírlevél

Orbán Viktor Trumpnál: húsgombóc, Biden-sajtótájékoztató és kormányülés-meghívás

Különleges kulisszatitkokat árult el Orbán Viktor miniszterelnök a legfrissebb videójában.
Orbán Viktor miniszterelnök még a Washingtonba tartó repülőgépen mesélt a Donald Trump amerikai elnökkel lezajlott előző találkozójáról:

Egyszer voltam már nála tárgyalni, egész végig Bidennek a sajtótájékoztatóját néztük tévén keresztül, és paradicsomos húsgombócot ettünk közben. Amikor legutóbb voltam úgy, hogy ő volt az elnök, volt egy megbeszélt program, az lement, és akkor azt mondta, hogy akkor gyere be a kormányülésre és mondta, hogy összehívtam a nyolc legfontosabb miniszteremet és csak mondd el nekik. Azt se felejtsük el, hogy közép-európai nővel él együtt, ő a felesége”

– mondta el többek között a videóban a magyar kormányfő.

A teljes videót alább megtekinthetik, íme:

Sajtószkander – „repülőinfót” tartott Orbán Viktor a felhők felett

 

 

