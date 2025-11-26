Orbán Viktor olyat jelentett be, amely átírhatja a következő évek magyar térképét

Orbán Viktor miniszterelnök Zalaegerszegen nyilatkozott a Zaolnak, amely során többek között arról is beszélt, hogy a Flextronics új üzeme a város északi ipari parkjában található, a ZalaZone járműipari tesztpálya szomszédságában.

Orbán Viktor (FORRÁS: ZAOL)

Arra kérdésre, hogy van-e realitása annak, hogy tovább bővüljön az itteni ipari infrastruktúra, a kormányfő ezt válaszolta:

A ZalaZone egy izgalmas történet. Ha Palkovics László miniszter úr nem ennyire megszállott és lokálpatrióta, akkor nem is jött volna létre. Az ő ötlete volt a tesztpálya és az is, hogy Zalaegerszegre kell hozni a beruházást. Aztán meg is csinálta. Ez annak a bizonyítéka, hogy kellő elszántsággal ott is bravúrt lehet elérni, ahol nem feltétlenül látjuk a helyi adottságokat. Most éppen hadiipari fejlesztésekről tárgyalunk, remélem, hogy sikeresen, és ezáltal tovább bővülhet az itteni ipari kapacitás.

A Zala vármegyei kórház belgyógyászati tömbjének tervezett óriásberuházásáról már döntés született. Arra a kérdésre, hogy milyen további zalaegerszegi fejlesztéseket tervez a kormány, Orbán Viktor ezt válaszolta:

Jelenleg a parlamenti ciklus végén járunk, 2026 áprilisában országgyűlési választások lesznek. A polgármester úrral leültünk és végignéztük, hogy Zalaegerszegen mit vállaltunk, mit végeztünk el és mi az, amit még nem. A leltár, amit készítettünk, vegyes. Volt egy személyes vállalásom, miszerint minden megyei jogú várost be fogunk illeszteni az ország gyorsforgalmi közúti közlekedési rendszerébe. Ezzel már nagyjából végeztünk, csak éppen itt, Zalaegerszegen még nem. Balaicz Zoltán polgármesterrel arról állapodtam meg Lázár János építési és közlekedési miniszter jelenlétében, hogy

két irányból is össze fogjuk kötni a gyorsforgalmi úthálózattal Zalaegerszeg városát: északról és délről. Miután a Szombathely-Körmend vonalon koncesszióban épül az autópálya, egy ezt kiegészítő új koncessziót is meg fogunk hirdetni, amely Körmendet és Zalaegerszeget köti majd össze. Emellett délről, Nagykanizsa felől is összekötjük Zalaegerszeget a gyorsforgalmi rendszerrel. A 76-os főút esetében pedig – amelyet nem tudunk teljes útvonalon kibővíteni a Kis-Balaton miatt – megjelöltük azokat a szakaszokat, ahol három-, illetve négysávos bővítés történik majd. A célt nem adtuk fel, ez meg fog történni, az erre vonatkozó tervek, kiírások hamarosan láthatóak lesznek

– hangsúlyozta a kormányfő.

