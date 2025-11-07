Orbán Viktor: Új fejezetet nyitunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

Orbán Viktor hozzátette:

gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is tárgyalnak majd az amerikai elnökkel.

Rámutatott: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.

Orbán Viktor újságírói kérdésre az energiabeszerzést nevezte meg az egyik olyan témának, amelyről szeretnének beszélni és elmagyarázni a következményeket a magyar emberek és a magyar gazdaság szempontjából.

Kifejtette: Magyarországot elsősorban csővezetéken látják el kőolajjal, ami kulcsfontosságú kérdés számunkra.

Hozzátette: érdemes elválasztani a kőolaj és a földgáz kérdését, utóbbival fűtik a magyar háztartások 90 százalékát.

Elmondta: egy vezeték érkezik Törökországból és egy másik Horvátországból, ez utóbbi azonban kisméretű vezeték. A kőolajellátásra pedig érkezik egy vezeték Ukrajnán keresztül és van egy második, szintén Horvátországon keresztül. Jelezte: szeretnék meggyőzni a horvát kormányt, hogy növelje meg ennek a kapacitását, de ez nem elegendő arra, hogy ellássák Magyarországot. Ha megtörténik a kapacitás-kiegészítés, akkor ez a vezeték nagyobb részt vállalhat az ellátásból.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy