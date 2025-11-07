Orbán Viktor: Új fejezetet nyitunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

A magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az előző demokrata adminisztráció alatt nagyon sok kár történt, de hálás mindazért, amit az elmúlt tíz hónapban az új amerikai adminisztráció tett a bilaterális kapcsolatok megjavítása érdekében.
Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát
– hangsúlyozta a magyar kormányfő.
Orbán Viktor hozzátette:
gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is tárgyalnak majd az amerikai elnökkel.
Rámutatott: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.
Orbán Viktor újságírói kérdésre az energiabeszerzést nevezte meg az egyik olyan témának, amelyről szeretnének beszélni és elmagyarázni a következményeket a magyar emberek és a magyar gazdaság szempontjából.
Kifejtette: Magyarországot elsősorban csővezetéken látják el kőolajjal, ami kulcsfontosságú kérdés számunkra.
Hozzátette: érdemes elválasztani a kőolaj és a földgáz kérdését, utóbbival fűtik a magyar háztartások 90 százalékát.
Elmondta: egy vezeték érkezik Törökországból és egy másik Horvátországból, ez utóbbi azonban kisméretű vezeték. A kőolajellátásra pedig érkezik egy vezeték Ukrajnán keresztül és van egy második, szintén Horvátországon keresztül. Jelezte: szeretnék meggyőzni a horvát kormányt, hogy növelje meg ennek a kapacitását, de ez nem elegendő arra, hogy ellássák Magyarországot. Ha megtörténik a kapacitás-kiegészítés, akkor ez a vezeték nagyobb részt vállalhat az ellátásból.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy
a Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti.
A magyar kormányfő meggyőződésének adott hangot, hogy a fő kérdés az, a Nyugat egységes-e ebben a kérdésben. Kiemelte: Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren.
Az nem kérdés, hogy ha akkoriban az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak hívják, akkor nem lenne háború Ukrajna és Oroszország között”
– szögezte le.
Orbán Viktor kiemelte, hogy Ukrajna vonatkozásában szeretne hozzájárulni az amerikai elnök béketörekvéseihez, mert a nyugati világ nagyon komoly hibát követett el néhány évvel ezelőtt.
Arra a kérdésre, hogyan lehet nyomást gyakorolni az orosz elnökre, hogy a háború véget érjen, a magyar miniszterelnök azt mondta: vannak erről gondolatai, amelyeket megoszt majd az amerikai elnökkel.
A magyar miniszterelnök hangsúlyozta azt is: Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a migránsoknak előbb kérvényezniük kell a belépést. Hozzátette:
az Európai Unió szankciói sújtják Magyarországot, mert nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek az ország, ezzel pedig az Európai Unió területére.
Orbán Viktor egy másik kérdésre tisztázni kívánta azt is, hogy a magyar az egyetlen olyan kormány Európában, amely modern, keresztény kormánynak tartja magát. Minden más kormány baloldali, liberális, és 2010 óta a magyar kormány mást próbál csinálni, mint ők, filozófiai és gyakorlati szinten egyaránt. Magyarország egészen különleges és egyedülálló sziget az európai liberális óceánban – fogalmazott.
A magyar miniszterelnök arra is kitért:
nem kéri Donald Trumptól, hogy segítsen kezelni az uniós konfliktusokat, mert „az a mi feladatunk”.
Leszögezte, azért vannak Washingtonban, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát indítsák el. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy az EU-n belül „kezelni fogjuk az ügyeinket”.