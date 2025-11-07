Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij váratlan bejelentést tett, Putyinról van szó

Fontos

Trump: Orbán Viktor nagyon jól vezeti az országát

Trump-Orbán-csúcs

Orbán Viktor: Új fejezetet nyitunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar–amerikai kapcsolatokban. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette ki Washingtonban, amikor pénteken Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trump-Orbán-csúcsmagyar-amerikai kapcsolatOrbán ViktorDonald TrumpWashington

A magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az előző demokrata adminisztráció alatt nagyon sok kár történt, de hálás mindazért, amit az elmúlt tíz hónapban az új amerikai adminisztráció tett a bilaterális kapcsolatok megjavítása érdekében.

Orbán Viktor (b) magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatója a Fehér Házban, 2025. november 7-én (forrás: Facebook/Hír TV)
Orbán Viktor (b) magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatója a Fehér Házban, 2025. november 7-én (forrás: Facebook/Hír TV) 

Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát 

– hangsúlyozta a magyar kormányfő.

Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Galéria: Képeken a Trump-Orbán csúcs Washingtonban
1/16
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én

Orbán Viktor hozzátette:

gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is tárgyalnak majd az amerikai elnökkel.

Rámutatott: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.

Orbán Viktor újságírói kérdésre az energiabeszerzést nevezte meg az egyik olyan témának, amelyről szeretnének beszélni és elmagyarázni a következményeket a magyar emberek és a magyar gazdaság szempontjából.

Kifejtette: Magyarországot elsősorban csővezetéken látják el kőolajjal, ami kulcsfontosságú kérdés számunkra. 

Hozzátette: érdemes elválasztani a kőolaj és a földgáz kérdését, utóbbival fűtik a magyar háztartások 90 százalékát.

Elmondta: egy vezeték érkezik Törökországból és egy másik Horvátországból, ez utóbbi azonban kisméretű vezeték. A kőolajellátásra pedig érkezik egy vezeték Ukrajnán keresztül és van egy második, szintén Horvátországon keresztül. Jelezte: szeretnék meggyőzni a horvát kormányt, hogy növelje meg ennek a kapacitását, de ez nem elegendő arra, hogy ellássák Magyarországot. Ha megtörténik a kapacitás-kiegészítés, akkor ez a vezeték nagyobb részt vállalhat az ellátásból.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy

a Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti.

Orbán Viktor Washingtonban: A Nyugat nem egységes Ukrajna ügyében

A magyar kormányfő meggyőződésének adott hangot, hogy a fő kérdés az, a Nyugat egységes-e ebben a kérdésben. Kiemelte: Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren. 

Az nem kérdés, hogy ha akkoriban az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak hívják, akkor nem lenne háború Ukrajna és Oroszország között”

– szögezte le.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Ukrajna vonatkozásában szeretne hozzájárulni az amerikai elnök béketörekvéseihez, mert a nyugati világ nagyon komoly hibát követett el néhány évvel ezelőtt.

Arra a kérdésre, hogyan lehet nyomást gyakorolni az orosz elnökre, hogy a háború véget érjen, a magyar miniszterelnök azt mondta: vannak erről gondolatai, amelyeket megoszt majd az amerikai elnökkel.

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta azt is: Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a migránsoknak előbb kérvényezniük kell a belépést. Hozzátette: 

az Európai Unió szankciói sújtják Magyarországot, mert nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek az ország, ezzel pedig az Európai Unió területére.

Orbán Viktor egy másik kérdésre tisztázni kívánta azt is, hogy a magyar az egyetlen olyan kormány Európában, amely modern, keresztény kormánynak tartja magát. Minden más kormány baloldali, liberális, és 2010 óta a magyar kormány mást próbál csinálni, mint ők, filozófiai és gyakorlati szinten egyaránt. Magyarország egészen különleges és egyedülálló sziget az európai liberális óceánban – fogalmazott.

A magyar miniszterelnök arra is kitért: 

nem kéri Donald Trumptól, hogy segítsen kezelni az uniós konfliktusokat, mert „az a mi feladatunk”. 

Leszögezte, azért vannak Washingtonban, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát indítsák el. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy az EU-n belül „kezelni fogjuk az ügyeinket”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!