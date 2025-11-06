Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

Orbán Viktor

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött az amerikai úttal kapcsolatban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A politikai alapú szankciók eltűntek, az első szakasz ezzel tehát lezárult – írta a miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán. Orbán Viktor közölte: azért utaznak Washingtonba, hogy Donald Trumppal új fejezetet nyissanak a magyar-amerikai kapcsolatokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTrumpTrump-Orbán-csúcsWashingtonstratégiai együttműködés

„Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok” – írta Orbán Viktor a hivatalos Facebook-oldalán csütörtökön.

Orbán Viktor, Washington, repülőtér
Orbán Viktor: Irány Washington! Munkára fel!
Fotó: Facebook / Orbán Viktor 

Orbán Viktor az eddigi eredményekről

„A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult" – közölte a miniszterelnök

Orbán Viktor rámutatott, azért utaznak Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissanak a magyar-amerikai kapcsolatokban.

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!