Orbán Viktor fontos üzenetet küldött az amerikai úttal kapcsolatban

„Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok” – írta Orbán Viktor a hivatalos Facebook-oldalán csütörtökön.

Orbán Viktor: Irány Washington! Munkára fel!

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor az eddigi eredményekről

„A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult" – közölte a miniszterelnök

Orbán Viktor rámutatott, azért utaznak Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissanak a magyar-amerikai kapcsolatokban.

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott: