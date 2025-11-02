Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor ezt is megcsinálta! Budapestre jön az elnök

A miniszterelnök a hétvégén Kairóban járt, ahol több mint negyven állam- és kormányfő mellett részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, majd vasárnap Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnökkel tárgyalt. Orbán Viktor szerint Egyiptom stabilitása nemcsak Magyarország, hanem egész Európa biztonsága szempontjából is kulcsfontosságú.
Orbán ViktorEgyiptomegyüttműködésAbdel-Fattáh esz-Szíszi

Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitójának másnapján tárgyalt az egyiptomi elnökkel. A kormányfő a találkozó után hangsúlyozta: Egyiptom kulcsszereplő az illegális migráció megfékezésében, ezért a két ország együttműködését új szintre emelik. Így fogalmazott:

Orbán Viktor
Orbán Viktor a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára.”

Orbán Viktort nagy megtiszteltetés érte

Jövőre Budapesten folytatják

A találkozás bizonyára sikeresen zárult, ugyanis Orbán Viktor megerősítette: jövőre Budapesten fogadja Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnököt, hogy még szorosabbra fűzzék a két ország kapcsolatát.

