Rendkívüli

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

Sport

Egyre nagyobb a feszültség Szoboszlaiéknál: két részre bomlott a Liverpool öltözője

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ukrajnának ismét ütközőállammá kell válnia

7 perce
Olvasási idő: 4 perc
A miniszterelnök szerint a háború utáni rendezés kulcsa, hogy Ukrajna újra ütközőzónaként biztosítsa az egyensúlyt Oroszország és a NATO között. Orbán Viktor a Welt am Sonntagnak adott interjúban arról beszélt: a tartós békéhez olyan megállapodás kell, amelyet mindkét fél elfogad.
Orbán ViktorOroszországantiszemitizmusUkrajna

Orbán Viktor szerint Ukrajna korábban is a NATO és Oroszország közötti semleges övezet szerepét töltötte be, ami stabilitást teremtett Európában. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor a Welt am Sonntagnak adott interjút (Forrás: Facebook/Orbán Viktor) 

A józan valóságot a 28 pontos amerikai béketerv tartalmazza” 

– hangsúlyozta, hozzátéve: az idő Oroszországnak kedvez, Ukrajna pedig egyre nagyobb veszteségeket szenved. A miniszterelnök nem kerülgette a forró kását: 

A háború utáni rendszer csak akkor lehet fenntartható, ha Ukrajnát ismét ütközőállammá teszik a békekonferencián kijelölt határain belül, miközben Moszkva és a NATO megállapodik az ukrán haderő mértékéről és felszereléséről. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy illúzió a háborút orosz pénzből finanszírozni: minden eurót az európaiak fizetnek, ezért mielőbb magas szintű európai–orosz tárgyalásokra van szükség.

Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

Következetes védelem az antiszemitizmus ellen

Magyarországon a zsidó közösség minden tagja szabadon és félelem nélkül élhet” 

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a Nyugat-Európában tapasztalható növekvő antiszemitizmus a migrációval érkező új feszültségek következménye. A miniszterelnök úgy látja, a bevándorlás homofóbiát és a nők alárendeltségére épülő nézeteket is hoz magával, ezért Magyarország inkább vállalja a brüsszeli pénzbüntetést, mintsem bevándorlóországgá váljon. Hozzátette: a fegyverzetkorlátozásról szóló megállapodások és Európa katonai megerősítése nélkül a kontinens nem lesz képes megvédeni magát egy hagyományos konfliktusban sem.

 

