Orbán Viktor: Ukrajnának ismét ütközőállammá kell válnia

Orbán Viktor szerint Ukrajna korábban is a NATO és Oroszország közötti semleges övezet szerepét töltötte be, ami stabilitást teremtett Európában.

Orbán Viktor a Welt am Sonntagnak adott interjút (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A józan valóságot a 28 pontos amerikai béketerv tartalmazza”

– hangsúlyozta, hozzátéve: az idő Oroszországnak kedvez, Ukrajna pedig egyre nagyobb veszteségeket szenved. A miniszterelnök nem kerülgette a forró kását:

A háború utáni rendszer csak akkor lehet fenntartható, ha Ukrajnát ismét ütközőállammá teszik a békekonferencián kijelölt határain belül, miközben Moszkva és a NATO megállapodik az ukrán haderő mértékéről és felszereléséről.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy illúzió a háborút orosz pénzből finanszírozni: minden eurót az európaiak fizetnek, ezért mielőbb magas szintű európai–orosz tárgyalásokra van szükség.