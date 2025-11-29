Orbán Viktor: Ukrajnának ismét ütközőállammá kell válnia

Orbán Viktor szerint Ukrajna korábban is a NATO és Oroszország közötti semleges övezet szerepét töltötte be, ami stabilitást teremtett Európában.
A józan valóságot a 28 pontos amerikai béketerv tartalmazza”
– hangsúlyozta, hozzátéve: az idő Oroszországnak kedvez, Ukrajna pedig egyre nagyobb veszteségeket szenved. A miniszterelnök nem kerülgette a forró kását:
A háború utáni rendszer csak akkor lehet fenntartható, ha Ukrajnát ismét ütközőállammá teszik a békekonferencián kijelölt határain belül, miközben Moszkva és a NATO megállapodik az ukrán haderő mértékéről és felszereléséről.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy illúzió a háborút orosz pénzből finanszírozni: minden eurót az európaiak fizetnek, ezért mielőbb magas szintű európai–orosz tárgyalásokra van szükség.
Következetes védelem az antiszemitizmus ellen
Magyarországon a zsidó közösség minden tagja szabadon és félelem nélkül élhet”
– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a Nyugat-Európában tapasztalható növekvő antiszemitizmus a migrációval érkező új feszültségek következménye. A miniszterelnök úgy látja, a bevándorlás homofóbiát és a nők alárendeltségére épülő nézeteket is hoz magával, ezért Magyarország inkább vállalja a brüsszeli pénzbüntetést, mintsem bevándorlóországgá váljon. Hozzátette: a fegyverzetkorlátozásról szóló megállapodások és Európa katonai megerősítése nélkül a kontinens nem lesz képes megvédeni magát egy hagyományos konfliktusban sem.