Rendkívüli

Botrány a háttérben: kiszivárgott, hogy ki írta valójában a Trump-béketervet

Orbán Viktor

Kiszivárgott Orbán levele: ultimátuma megrengette Brüsszelt

„Elérkezett az igazság pillanata” – írta Ursula von der Leyennek küldött levelében Orbán Viktor, aki közölte: Magyarország nem támogatja Ukrajna további uniós finanszírozását, és a háborúból csak gyors tűzszünet vagy békemegállapodás vezethet ki. Hidvéghi Balázs ismertetése szerint a miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel illúziókra építő politikája súlyos válságba sodorhatja az Európai Uniót.
Orbán Viktor Ukrajna háború Európai Unió

„Miután elolvastam a levelét, úgy látom, elérkezett az igazság pillanata. Az orosz-ukrán háború újabb pénzügyi igényei arra kényszerítenek bennünket, hogy szembenézzünk a realitásokkal. Amit látunk, az szomorú és elkeserítő. De jobb most őszintén beszélni és dönteni, mint folytatni az illúziókra építő politikát, amit eddig sajnos az Ön Bizottsága tett” – írta levélben Orbán Viktor Ursula von der Leyennek. A részletet Hidvéghi Balázs közölte Facebook-bejegyzésében.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével a karmelita kolostorban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
 Orbán Viktor közölte: Magyarország nem támogatja Ukrajna további uniós finanszírozását

A miniszterelnök levelében azt javasolta, hogy „az Ukrajna-politikánkat a következő tények figyelembevételével alakítsuk ki”. Ezután öt pont következett:
1. Ukrajna ezt a háborút a hadszíntéren nem nyerheti meg.
2. Ukrajna háborús szenvedésének mértékét csak egy gyors tűzszünettel és/vagy békemegállapodással lehet korlátozni.
3. Az Európai Uniónak sürgősen meg kell kezdenie a felkészülést a háború utáni helyzet rendezéséről szóló tárgyalásokra.
4. Mindezek alapján arról tájékoztatom Önt, hogy Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába.
5. Végezetül sajnálatosnak tartom, hogy a beláthatatlan pénzügyi károkat és bizalmi válságot okozó ukrán korrupció legújabb fejezete árnyékában az Ön javaslatai között nem szerepel az eddig elköltött pénzek ellenőrzése, és a további folyósítások szigorúbb feltételekhez kötése sem.

„Jobb időben belátni a tévedésüket, és kifordulni a zsákutcából, mint tovább haladni, amíg bele nem ütköznek a realitások falába. Már így is óriási összegű európai pénzt égettünk el ebben a háborúban.
Ha Önök ezt így folytatják, az súlyos válságba fogja rántani az egész Európai Uniót” – fogalmazott a kormányfő Hidvéghi Balázs bejegyzése szerint.

 

