Orbán Viktor úton a Fehér Házba – a világ figyel most ide

Hatalmas a tét

A csúcstalálkozó a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából is új fejezetet nyithat.

Orbán Viktor és Donald Trump várhatóan energetikai ügyekről, a békepolitika kérdéseiről és a közép-európai térség stratégiai szerepéről tárgyal majd.

Orbán Viktor az elmúlt években az egyetlen európai vezető volt, aki mindvégig kiállt Donald Trump mellett, még akkor is, amikor mások elfordultak tőle. Kettejüket nemcsak politikai szövetség, hanem valódi, kölcsönös szimpátia és személyes tisztelet is összefűzi. A mostani washingtoni látogatás pedig várhatóan megerősíti a két ország közötti szövetséget, és tovább erősíti a magyar-amerikai kapcsolatokat a béke és a szuverenitás jegyében.