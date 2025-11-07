Hírlevél

Rendkívüli

Érdekes

Orbán Viktor

Orbán Viktor úton a Fehér Házba – a világ figyel most ide

Úton van a Fehér Házba Orbán Viktor, ahol hamarosan Donald Trump amerikai elnökkel folytat megbeszélést. A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök munkaebéddel összekötött találkozója magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik Washingtonban.
Orbán Viktor

„Irány a Fehér Ház!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, mielőtt elindult volna Washingtonba. A látogatás jelentőségét Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is kiemelte: szerinte ez a nap történelmi, hiszen a közép-európai térségből a lengyel elnökön kívül eddig senki sem kapott meghívást a Fehér Házba a jelenlegi amerikai elnöktől.

Orbán Viktor
Orbán Viktor abban a reményben tárgyal Donald Trumppal, hogy együtt új alapokra helyezik Magyarország és az Egyesült Államok partnerségét
Forrás Facebook/Orbán Viktor
Washingtonban komolyan veszik a békét – és Magyarország ebben kulcsszerepet kaphat

Hatalmas a tét

A csúcstalálkozó a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából is új fejezetet nyithat. 

Orbán Viktor és Donald Trump várhatóan energetikai ügyekről, a békepolitika kérdéseiről és a közép-európai térség stratégiai szerepéről tárgyal majd. 

Orbán Viktor az elmúlt években az egyetlen európai vezető volt, aki mindvégig kiállt Donald Trump mellett, még akkor is, amikor mások elfordultak tőle. Kettejüket nemcsak politikai szövetség, hanem valódi, kölcsönös szimpátia és személyes tisztelet is összefűzi. A mostani washingtoni látogatás pedig várhatóan megerősíti a két ország közötti szövetséget, és tovább erősíti a magyar-amerikai kapcsolatokat a béke és a szuverenitás jegyében.

