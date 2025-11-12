Orbán Viktor: Ameddig nemzeti kormány van, a migrációs paktumot nem hajtjuk végre!

Hírlevél

Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök szerdai Facebook-üzenetében az Európai Bizottság által erőltetett migránskvótákra utalva.
Migrációs PaktumBrüsszelOrbán ViktormigránskvótaMagyarországillegális migráció

Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a Migrációs Paktumot – írta Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

