Szakértő a HVG-n: Orbán Viktor vezet, Magyar Péter pedig apad

Háború

A balos szakértő a HVG felületén is elismerte a miniszterelnök teljesítményét, valamint megállapítja, hogy a Tisza megtorpant. Orbán Viktor átvette az irányítást.
Már a HVG is látja! Orbán Viktor vezet, Magyar Péter pedig apad – írta Bohár Dániel Facebook videó-bejegyzéséhez. Az influenszer annak kapcsán írta ezt, hogy a kapcsolódó videóban hallható, amint a balos szakértő elismeri Orbán Viktor teljesítményét, valamint a Tisza megtorpant.

Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll
Orbán Viktor átvette az irányítást
Orbán Viktor átvette az irányítást

„Tényleg azt látjuk mi is, hogy a Fidesz rettenetesen felpörgette a kampánygépezetét,

Orbán Viktor átvette az irányítást,

egyszerre beszél nagyon kifelé a táborból,

lásd ATV interjú, amikor egy nagyon megengedő, nagyon finom álláspontot próbált meg kifelé képviselni, és egyszerre beszél befelé a táborba, ennek ugye szemtanúi voltunk a legutóbbi DPK csúcson. De

az ugyanakkor az elvitathatatlan tény kategóriája, hogy igen, a Tisza növekedése megtorpant.”

 

