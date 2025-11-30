Szakértő a HVG-n: Orbán Viktor vezet, Magyar Péter pedig apad

Már a HVG is látja! Orbán Viktor vezet, Magyar Péter pedig apad – írta Bohár Dániel Facebook videó-bejegyzéséhez. Az influenszer annak kapcsán írta ezt, hogy a kapcsolódó videóban hallható, amint a balos szakértő elismeri Orbán Viktor teljesítményét, valamint a Tisza megtorpant.
Orbán Viktor átvette az irányítást
„Tényleg azt látjuk mi is, hogy a Fidesz rettenetesen felpörgette a kampánygépezetét,
Orbán Viktor átvette az irányítást,
egyszerre beszél nagyon kifelé a táborból,
lásd ATV interjú, amikor egy nagyon megengedő, nagyon finom álláspontot próbált meg kifelé képviselni, és egyszerre beszél befelé a táborba, ennek ugye szemtanúi voltunk a legutóbbi DPK csúcson. De
az ugyanakkor az elvitathatatlan tény kategóriája, hogy igen, a Tisza növekedése megtorpant.”