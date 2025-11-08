Orbán Viktor feltette a világpolitika térképére Magyarországot

Orbán Viktor feltette a világpolitika térképére a 10 milliós Magyarországot – írta bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Orbán Viktor kezdettől nemet mondott a háborúra, nemet mondott a bevándorlásra és nemet mondott a genderre. Az idő őt igazolta − írta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója annak kapcsán, hogy a pénteki washingtoni találkozóval szerinte a miniszterelnök feltette a világpolitika térképére a 10 milliós Magyarországot.
- Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. És lett.
- Ennek megfelelően fogadta Donald Trump.
Az alsó képen az látható, ahogy Donald Trump a háború- és bevándorláspárti európai vezetőket fogadta.
Kinek a pap, kinek a paplan – zárul a bejegyzés.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!