Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Látta már?

Friss képeken a hajnali Árpád hídi baleset, amelyet egy versenyző audis okozott

Orbán Viktor

Orbán Viktor feltette a világpolitika térképére Magyarországot

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor feltette a világpolitika térképére a 10 milliós Magyarországot – írta bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTrump-Orbán-csúcsEurópaMenczer Tamás

Orbán Viktor kezdettől nemet mondott a háborúra, nemet mondott a bevándorlásra és nemet mondott a genderre. Az idő őt igazolta − írta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója annak kapcsán, hogy a pénteki washingtoni találkozóval szerinte a miniszterelnök feltette a világpolitika térképére a 10 milliós Magyarországot.

orbán viktor,
Orbán Viktor teljesen más fogadtatásban részesült, mint Európa háborúpárti vezetői
Fotó: Menczer Tamás Facebook-oldala
  • Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. És lett.
  • Ennek megfelelően fogadta Donald Trump.

Az alsó képen az látható, ahogy Donald Trump a háború- és bevándorláspárti európai vezetőket fogadta.

Kinek a pap, kinek a paplan – zárul a bejegyzés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!