Orbán Viktor feltette a világpolitika térképére Magyarországot

Orbán Viktor kezdettől nemet mondott a háborúra, nemet mondott a bevándorlásra és nemet mondott a genderre. Az idő őt igazolta − írta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója annak kapcsán, hogy a pénteki washingtoni találkozóval szerinte a miniszterelnök feltette a világpolitika térképére a 10 milliós Magyarországot.

Orbán Viktor teljesen más fogadtatásban részesült, mint Európa háborúpárti vezetői

Fotó: Menczer Tamás Facebook-oldala

Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. És lett.

Ennek megfelelően fogadta Donald Trump.

Az alsó képen az látható, ahogy Donald Trump a háború- és bevándorláspárti európai vezetőket fogadta.

Kinek a pap, kinek a paplan – zárul a bejegyzés.