Orbán Viktor visszautasíthatatlan ajánlatot tett Trump sajtófőnökének

„Kölcsönkérhetem a hölgyet?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumpnak, miután a Fehér Ház sajtófőnöke helyre tett egy újságírót az amerikai elnöknek szánt provokatív kérdése után a két vezető pénteki sajtótájékoztatóján. A derültség nem maradt el a teremben.

A talpraesettségéről és szúrós válaszairól ismert 28 éves Karoline Leavitt fiatal kora ellenére régi republikánusnak számít. Leavitt végig Donald Trump mellett állt a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány során, majd Trump megválasztását követően, januárban kinevezték a Fehér Ház sajtófőnökének. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtófőnöke, elnöki szóvivő a washingtoni Fehér Ház sajtószobájában tartott tájékoztatón 2025. november 4-én (Fotó: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta) Orbán Viktor miniszterelnök, meghallván a sajtófőnök határozott érvelését az NBC riporterének kérdésére, viccelődve Donald Trumphoz fordult: „Kölcsönkérhetem őt?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor.

Trump elnök azt felelte: Karoline! A miniszterelnök úr azt szeretné, ha Magyarországon dolgoznál.” Ezt követően Orbán Viktornak válaszolva hozzátette „Nagyon jó döntést hoztál.” Kérlek, ne hagyj el minket, Karoline!” – tette hozzá Donald Trump, nem kis derültséget okozva a sajtótájékoztatón. Thank you Prime Minister Orban for being so kind, but I’m staying right here! 😊🇺🇸 https://t.co/0Cw9IsElpG — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) November 7, 2025 Karoline Leavitt végül az X-en zárta le a barátságos vitát. „Köszönöm, Orbán miniszterelnök úr, nagyon kedves – de itt maradok!” – üzente a sajtófőnök a magyar miniszterelnöknek.

