Rendkívüli

Karoline Leavitt

Orbán Viktor visszautasíthatatlan ajánlatot tett Trump sajtófőnökének

„Kölcsönkérhetem a hölgyet?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumpnak, miután a Fehér Ház sajtófőnöke helyre tett egy újságírót az amerikai elnöknek szánt provokatív kérdése után a két vezető pénteki sajtótájékoztatóján. A derültség nem maradt el a teremben.
A talpraesettségéről és szúrós válaszairól ismert 28 éves Karoline Leavitt fiatal kora ellenére régi republikánusnak számít. Leavitt végig Donald Trump mellett állt a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány során, majd Trump megválasztását követően, januárban kinevezték a Fehér Ház sajtófőnökének.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, elnöki szóvivő a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában tartott tájékoztatón 2025. november 4-én. MTI/AP/Manuel Balce Ceneta
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtófőnöke, elnöki szóvivő a washingtoni Fehér Ház sajtószobájában tartott tájékoztatón 2025. november 4-én (Fotó: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta) 

Orbán Viktor miniszterelnök, meghallván a sajtófőnök határozott érvelését az NBC riporterének kérdésére, viccelődve Donald Trumphoz fordult: 

„Kölcsönkérhetem őt?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor.

Trump: Orbán Viktor nagyon jól vezeti az országát

Trump elnök azt felelte: 

Karoline! A miniszterelnök úr azt szeretné, ha Magyarországon dolgoznál.” 

Ezt követően Orbán Viktornak válaszolva hozzátette „Nagyon jó döntést hoztál.” 

Kérlek, ne hagyj el minket, Karoline!” 

– tette hozzá Donald Trump, nem kis derültséget okozva a sajtótájékoztatón.

Karoline Leavitt végül az X-en zárta le a barátságos vitát.

„Köszönöm, Orbán miniszterelnök úr, nagyon kedves – de itt maradok!” 

– üzente a sajtófőnök a magyar miniszterelnöknek.

 

