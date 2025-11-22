Orbán Viktor elkészült a Von der Leyennek írt válaszlevéllel

„Ez egy szabatos és világos levél, amit elküldök Ursula von der Leyen asszonynak” – mondta el Orbán Viktor videóbejegyzésében.

Orbán Viktor

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Orbán Viktor válaszai

A miniszterelnök úgy fogalmazott válaszlevelében, amelyet a kiszivárgott Ursula von der Leyen levélre adott – amely szerint az EU-nak további százmilliárdos összegeket kellene előteremtenie Ukrajna számára a következő években –, hogy Ukrajnának joga van folytatni ezt a háborút, de

nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen háborút.

Orbán Viktor azt is közölte az elnök asszonnyal, hogy az általa javasolt három pénzadományozási forma egyike sem fogadható el Magyarország számára,

Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába.

Végezetül a miniszterelnök arra is kitért, hogy miközben beláthatatlan mennyiségű pénz tűnik el az európaiak odaküldött pénzéből az ukrán háborús maffia zsebeiben,

lehetetlen, hogy ne folytassunk le tételes vizsgálatot és továbbra is ellenőrzés nélkül öntsük a milliárdokat Ukrajnába.

„Barátságos, kedves, előremutató és határozott levél ez. Ideje, hogy a Bizottság is megértse:

nem adjuk Brüsszelnek a magyar emberek pénzét, hogy aztán azt tovább küldjék Ukrajnába!”

– tette hozzá Orbán Viktor.