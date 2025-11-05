Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Olvasta már?

Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki a vonat elé vezette az autót Szentmártonkátán

Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, mi a magyar delegáció célja Washingtonban

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor washingtoni látogatásának két fő célja: az elmúlt fél évben feloldott politikai jellegű szankciók következményeinek kezelése, valamint egy új magyar-amerikai stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Donald Trump-vezette amerikai kormányzattal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorSzijjártó PéterdelegációbankülügyminiszterminiszterelnökOrbán BalázsWashington

Orbán Viktor kijelentette, hogy Washingtoni látogatásának elsődleges célja a korábban, Biden-adminisztráció által vezetett politikai jellegű szankciók megszüntetésének megerősítése. 

This handout photograph taken and released on March 8, 2024, by the Press Office of the Hungarian Prime Minister, shows Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L) and former US President and Republican presidential candidate, Donald Trump during their meeting at Trump's Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida. (Photo by ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PRESS OFFICE OF THE HUNGARIAN PRIME MINISTER" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, Orbán Viktor
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC

Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók… Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni

– mondta. A második cél egy „stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump kormányzattal”. Hangsúlyozta, hogy 

ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk, összeállítottunk egy nagy magyar-amerikai együttműködési gazdasági csomagot.

A látogatás előzményeként kiderült, kik kísérik el a miniszterelnököt Washingtonba: a delegációban részt vesz több miniszter:

  • Bóka János európai ügyekért felelős miniszter;
  • Lantos Csaba energiaügyi miniszter;
  • Lázár János építési és közlekedési miniszter;
  • Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter;
  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter;
  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; valamint
  • Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az eseményen a magyar kormány célkitűzései között szerepel az ukrajnai háború lezárásának lehetősége és egy nagyszabású gazdasági-energiaügyi együttműködés megteremtése.

Orbán Viktor utalt arra, hogy az amerikai-magyar viszony új korszakba léphet, és a szankciók és gazdasági korlátok feloldásával Magyarország számára is kedvezőbb feltételek nyílhatnak. Az energia- és nyersanyagellátás, valamint a pénzügyi és védelmi ipar részvételével járó együttműködéseket külön kiemelte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!