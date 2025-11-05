Orbán Viktor elárulta, mi a magyar delegáció célja Washingtonban

Orbán Viktor kijelentette, hogy Washingtoni látogatásának elsődleges célja a korábban, Biden-adminisztráció által vezetett politikai jellegű szankciók megszüntetésének megerősítése.
Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók… Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni
– mondta. A második cél egy „stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump kormányzattal”. Hangsúlyozta, hogy
ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk, összeállítottunk egy nagy magyar-amerikai együttműködési gazdasági csomagot.
A látogatás előzményeként kiderült, kik kísérik el a miniszterelnököt Washingtonba: a delegációban részt vesz több miniszter:
- Bóka János európai ügyekért felelős miniszter;
- Lantos Csaba energiaügyi miniszter;
- Lázár János építési és közlekedési miniszter;
- Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter;
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter;
- Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; valamint
- Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Az eseményen a magyar kormány célkitűzései között szerepel az ukrajnai háború lezárásának lehetősége és egy nagyszabású gazdasági-energiaügyi együttműködés megteremtése.
Orbán Viktor utalt arra, hogy az amerikai-magyar viszony új korszakba léphet, és a szankciók és gazdasági korlátok feloldásával Magyarország számára is kedvezőbb feltételek nyílhatnak. Az energia- és nyersanyagellátás, valamint a pénzügyi és védelmi ipar részvételével járó együttműködéseket külön kiemelte.