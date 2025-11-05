Orbán Viktor elárulta, mi a magyar delegáció célja Washingtonban

Orbán Viktor kijelentette, hogy Washingtoni látogatásának elsődleges célja a korábban, Biden-adminisztráció által vezetett politikai jellegű szankciók megszüntetésének megerősítése.

Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC

Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók… Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni

– mondta. A második cél egy „stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump kormányzattal”. Hangsúlyozta, hogy

ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk, összeállítottunk egy nagy magyar-amerikai együttműködési gazdasági csomagot.

A látogatás előzményeként kiderült, kik kísérik el a miniszterelnököt Washingtonba: a delegációban részt vesz több miniszter:

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter;

Lantos Csaba energiaügyi miniszter;

Lázár János építési és közlekedési miniszter;

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter;

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter;

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; valamint

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az eseményen a magyar kormány célkitűzései között szerepel az ukrajnai háború lezárásának lehetősége és egy nagyszabású gazdasági-energiaügyi együttműködés megteremtése.

Orbán Viktor utalt arra, hogy az amerikai-magyar viszony új korszakba léphet, és a szankciók és gazdasági korlátok feloldásával Magyarország számára is kedvezőbb feltételek nyílhatnak. Az energia- és nyersanyagellátás, valamint a pénzügyi és védelmi ipar részvételével járó együttműködéseket külön kiemelte.