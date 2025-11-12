Ami késik, az jön – lesz békekonferencia Budapesten!

Hírlevél

A miniszterelnök szerint továbbra is reális esély van arra, hogy Budapesten valósuljon meg az amerikai-orosz csúcstalálkozó. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a békekonferencia késik ugyan, de az egyeztetések haladnak, és Magyarország is szerepet vállal a folyamatban.
„Az amerikai-orosz megegyezés nem lehetetlenült el” – mondta Orbán Viktor, Rónai Egonnal folytatott beszélgetése során. Hozzátette, hogy a tárgyalódelegációk folyamatosan dolgoznak, és Magyarország is részese bizonyos egyeztetéseknek. A kormányfő kiemelte: a budapesti békekonferencia továbbra is napirenden van, és a magyar fél aktívan segíti, hogy a megállapodás létrejöhessen. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint bár késik az amerikai-orosz békekonferencia, de sor kerül rá (Forrás: AFP)

A magyar az jó nyelv: ami késik, az jön” 

– jegyezte meg Orbán, utalva arra, hogy a diplomáciai folyamat előrehaladása reményt ad a rendezésre.

Trump: Ha békecsúcs, akkor Budapesten legyen!

Magyarország közvetítő szerepben

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az oroszokkal való kapcsolattartásban is abban az irányban kíván hasznos lenni, amely a béke felé vezet. 

Elmondása szerint a magyar fél pontosan látja, hol akadt el a folyamat, és milyen lépésekre lenne szükség a megegyezéshez.

Orbán Viktor szerint Magyarország készen áll arra, hogy a béke ügyét szolgálja – akár házigazdaként is.

