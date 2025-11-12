Ami késik, az jön – lesz békekonferencia Budapesten!

„Az amerikai-orosz megegyezés nem lehetetlenült el” – mondta Orbán Viktor, Rónai Egonnal folytatott beszélgetése során. Hozzátette, hogy a tárgyalódelegációk folyamatosan dolgoznak, és Magyarország is részese bizonyos egyeztetéseknek. A kormányfő kiemelte: a budapesti békekonferencia továbbra is napirenden van, és a magyar fél aktívan segíti, hogy a megállapodás létrejöhessen.
A magyar az jó nyelv: ami késik, az jön”
– jegyezte meg Orbán, utalva arra, hogy a diplomáciai folyamat előrehaladása reményt ad a rendezésre.
Magyarország közvetítő szerepben
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az oroszokkal való kapcsolattartásban is abban az irányban kíván hasznos lenni, amely a béke felé vezet.
Elmondása szerint a magyar fél pontosan látja, hol akadt el a folyamat, és milyen lépésekre lenne szükség a megegyezéshez.
Orbán Viktor szerint Magyarország készen áll arra, hogy a béke ügyét szolgálja – akár házigazdaként is.