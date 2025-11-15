Orbán Viktorból divatdiktátor lett?

Hírlevél

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Telt ház. Kezdünk. Ennyit üzent Orbán Viktor miniszterelnök Győrből, a Háborúellenes Gyűlésről.
GyőrDigitális Polgári KörOrbán Viktorteltház

Elkapkodták a jegyzetes pulóvereket - ezzel fogadták Orbán Viktor miniszterelnököt Győrben. A kormányfő a Háborúellenes Gyűlésre érkezett, épphogy csak köszöntötte a fiatalokat, amikor mondták neki a jó hírt. 

orbán viktor, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, DPK, Győr, DigitálisPolgáriKörökGyőr, 2025.11.15.,Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök találkozója Győrben - Orbán Viktor divatdiktátor lett?
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály  / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Jó hír azért, mert az ebből származó bevételek jótékony célt szolgálnak.

Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember - mondta a kormányfő.

 

 

