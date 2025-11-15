Orbán Viktorból divatdiktátor lett?

Telt ház. Kezdünk. Ennyit üzent Orbán Viktor miniszterelnök Győrből, a Háborúellenes Gyűlésről.
Elkapkodták a jegyzetes pulóvereket - ezzel fogadták Orbán Viktor miniszterelnököt Győrben. A kormányfő a Háborúellenes Gyűlésre érkezett, épphogy csak köszöntötte a fiatalokat, amikor mondták neki a jó hírt.
Jó hír azért, mert az ebből származó bevételek jótékony célt szolgálnak.
Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember - mondta a kormányfő.
