Rendkívüli

Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

Panyi Miklós

Panyi Miklós: Hiába fanyalog a balos média, hasít az Otthon Start Program

29 perce
„Fanyalog a balos média, hiába az Otthon Start, csalódást keltőek a szeptemberi hitelezési számok, a program el se indult, már kifulladt, kipukkadt – mondják. Nézzük meg a valóságot, ha már képtelenek arra, hogy visszanézzék az elmúlt héten a Bankszövetséggel közösen elmondottakat (…), vagy kísérletet tegyenek arra, hogy statisztikai adatokat megfelelően értelmezzenek” – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn a közösségi oldalán.
Panyi Miklós posztjában azt írta: a baloldali média idézett „csalódást keltő” statisztika kizárólag a már folyósított kölcsönöket tartalmazza a program indulását követő első hónapban. De a szeptemberi adatokban a program hatása csak kis mértékben érzékelhető, mivel abban kevesebb mint 1000 otthon startos folyósított hitel szerepel. Ez normális, tekintettel arra, hogy a hitelek átfutási ideje 30 nap, ezért a szeptemberi hiteligénylések utáni már jóváhagyott és folyósított hitelekre vonatkozó adatok nem a szeptemberi, hanem az októberi hónap statisztikáiban fognak megjelenni.

Panyi Miklós
Panyi Miklós egyértelmű üzenetet küldött: nem hagyják a Tiszának, hogy az Otthon Start programot tönkretegyék! (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ennek ellenére már több száz hitelszerződés révbe ért; a program hatása ezért már a szeptemberi adatokban is érzékelhető 

– hangsúlyozta az államtitkár.

Könnyítések jönnek az Otthon Start hitelnél – soroljuk a fontos változásokat

Mondandójának alátámasztására az államtitkár azt írta:

1. Nőtt a teljes folyósított hitelösszeg.

2. Több tízmilliárd forinttal emelkedett az államilag kamattámogatott lakáshitelek volumene.

3. Nőtt a hiteleken belül az államilag támogatott hitelek aránya.

Másfél hónap alatt több mint 50 ezer embert vonzott az Otthon Start Program

Panyi Miklós emlékeztetőül felsorolta:

  • Naponta átlagosan 1000 megkeresés érkezik a bankokhoz a fix 3 százalékos hitel kapcsán.
  • Ma a bankoknál a hiteligénylések mintegy 70 százaléka otthon startos.
  • Az első másfél hónapban több mint 15 ezer hiteligénylés indult el, ezek közül több mint 3000-et – főként október elején – már folyósítottak is a bankok.
  • Az őszi hónapokban ezért ingatlanpiaci tranzakciós és hitelkihelyezési csúcsok dőlnek meg.
  • Budapesten az elsőlakás-vásárlók aránya háromszorosára nőtt. Mivel az ingatlanbefektetők visszahúzódtak, csökkent a kereslet – ez pedig nem rossz, hanem jó hír az első lakásvásárlók számára.
  • Vidéken soha nem látott kereslet tapasztalható – 15 éves csúcson van az érdeklődés a vidéki ingatlanok iránt.
  • Az Otthon Start Program az első hat hétben több mint 50 ezer embert mozgatott meg.
  • Elindult az albérletárak csökkenése, miközben élénkül az építőipar.

Összefoglalásként azt írta:

a program iránti kereslet rendkívül magas, amit a rendelkezésre álló adatok egyértelműen alátámasztanak. 

A program már most több ezer fiatalnak nyújtott segítséget abban, hogy albérletből saját otthonba költözhessen – összegzett az államtitkár.

 

