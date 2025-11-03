Panyi Miklós: Hiába fanyalog a balos média, hasít az Otthon Start Program

Panyi Miklós posztjában azt írta: a baloldali média idézett „csalódást keltő” statisztika kizárólag a már folyósított kölcsönöket tartalmazza a program indulását követő első hónapban. De a szeptemberi adatokban a program hatása csak kis mértékben érzékelhető, mivel abban kevesebb mint 1000 otthon startos folyósított hitel szerepel. Ez normális, tekintettel arra, hogy a hitelek átfutási ideje 30 nap, ezért a szeptemberi hiteligénylések utáni már jóváhagyott és folyósított hitelekre vonatkozó adatok nem a szeptemberi, hanem az októberi hónap statisztikáiban fognak megjelenni.
Ennek ellenére már több száz hitelszerződés révbe ért; a program hatása ezért már a szeptemberi adatokban is érzékelhető
– hangsúlyozta az államtitkár.
Mondandójának alátámasztására az államtitkár azt írta:
1. Nőtt a teljes folyósított hitelösszeg.
2. Több tízmilliárd forinttal emelkedett az államilag kamattámogatott lakáshitelek volumene.
3. Nőtt a hiteleken belül az államilag támogatott hitelek aránya.
Másfél hónap alatt több mint 50 ezer embert vonzott az Otthon Start Program
Panyi Miklós emlékeztetőül felsorolta:
- Naponta átlagosan 1000 megkeresés érkezik a bankokhoz a fix 3 százalékos hitel kapcsán.
- Ma a bankoknál a hiteligénylések mintegy 70 százaléka otthon startos.
- Az első másfél hónapban több mint 15 ezer hiteligénylés indult el, ezek közül több mint 3000-et – főként október elején – már folyósítottak is a bankok.
- Az őszi hónapokban ezért ingatlanpiaci tranzakciós és hitelkihelyezési csúcsok dőlnek meg.
- Budapesten az elsőlakás-vásárlók aránya háromszorosára nőtt. Mivel az ingatlanbefektetők visszahúzódtak, csökkent a kereslet – ez pedig nem rossz, hanem jó hír az első lakásvásárlók számára.
- Vidéken soha nem látott kereslet tapasztalható – 15 éves csúcson van az érdeklődés a vidéki ingatlanok iránt.
- Az Otthon Start Program az első hat hétben több mint 50 ezer embert mozgatott meg.
- Elindult az albérletárak csökkenése, miközben élénkül az építőipar.
Összefoglalásként azt írta:
a program iránti kereslet rendkívül magas, amit a rendelkezésre álló adatok egyértelműen alátámasztanak.
A program már most több ezer fiatalnak nyújtott segítséget abban, hogy albérletből saját otthonba költözhessen – összegzett az államtitkár.