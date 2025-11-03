Panyi Miklós: Hiába fanyalog a balos média, hasít az Otthon Start Program

Panyi Miklós posztjában azt írta: a baloldali média idézett „csalódást keltő” statisztika kizárólag a már folyósított kölcsönöket tartalmazza a program indulását követő első hónapban. De a szeptemberi adatokban a program hatása csak kis mértékben érzékelhető, mivel abban kevesebb mint 1000 otthon startos folyósított hitel szerepel. Ez normális, tekintettel arra, hogy a hitelek átfutási ideje 30 nap, ezért a szeptemberi hiteligénylések utáni már jóváhagyott és folyósított hitelekre vonatkozó adatok nem a szeptemberi, hanem az októberi hónap statisztikáiban fognak megjelenni.

Panyi Miklós egyértelmű üzenetet küldött: nem hagyják a Tiszának, hogy az Otthon Start programot tönkretegyék! (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ennek ellenére már több száz hitelszerződés révbe ért; a program hatása ezért már a szeptemberi adatokban is érzékelhető

– hangsúlyozta az államtitkár.