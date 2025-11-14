Hírlevél

Ez a program mozgat meg egyre több iskolást

Alig három év alatt közel tízszeresére nőtt azoknak az intézményeknek a száma, amelyek részt vesznek az Aktív Iskola programban – erről beszélt Pintér Sándor a legutóbbi kormányülés szünetében. Az Orbán Viktor TikTok-csatornáján látható videón a belügyminiszter azt is közölte, hogy a 2025-2026-os tanévben nagyjából 180 ezer fiatalt mozgat meg a program.
A legutóbbi kormányülés kulisszatitkaiba enged betekintést Orbán Viktor miniszterelnök új TikTok-videója. A felvételen Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Diáksport Szövetség tevékenységéről szóló dokumentumot mutatja be az őt kérdezőnek. 

Pintér Sándor: Többet mozognak a fiatalok 

Pintér Sándor belügyminiszter: Egyre több iskolás sportol.
– Míg 2022-ben 74 iskola vett részt az Aktív Iskola programban, addig 2025-2026-ban már 603 iskola 183 ezer tanulóját mozgatjuk meg, a mindennapi testnevelésen felül – közölte a tárcavezető. Hozzátette: kimutatták, hogy az ESZT rendszerrel, vagyis 

az egészségügyi rendszerrel összevetve egészségesebbek ezek a gyerekek mint a korábbi korosztályok voltak. 

A jó hangulatú videóban mások mellett feltűnik Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter.

 

