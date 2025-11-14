Ez a program mozgat meg egyre több iskolást

A legutóbbi kormányülés kulisszatitkaiba enged betekintést Orbán Viktor miniszterelnök új TikTok-videója. A felvételen Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Diáksport Szövetség tevékenységéről szóló dokumentumot mutatja be az őt kérdezőnek.

Pintér Sándor: Többet mozognak a fiatalok

Pintér Sándor belügyminiszter: Egyre több iskolás sportol

– Míg 2022-ben 74 iskola vett részt az Aktív Iskola programban, addig 2025-2026-ban már 603 iskola 183 ezer tanulóját mozgatjuk meg, a mindennapi testnevelésen felül – közölte a tárcavezető. Hozzátette: kimutatták, hogy az ESZT rendszerrel, vagyis

az egészségügyi rendszerrel összevetve egészségesebbek ezek a gyerekek mint a korábbi korosztályok voltak.

A jó hangulatú videóban mások mellett feltűnik Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter.