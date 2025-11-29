A Nemzeti Ellenállás Mozgalom dörgedelmes üzenetet küldött Magyar Péteréknek

Magyar Péterék a magyar családok tönkretételével akarnak a brüsszeli elvárásoknak megfelelni. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat – írta a szon.hu, Szabolcs-Szatmár-Bereg hírportálja.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya

Fotó: --SZON.HU

A lap kiemelte, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat. Egyetlen épeszű és ésszerű döntés születhetett volna, hogy ezeket a támogatások Brüsszel azonnal leállítja, ezzel szemben Ursula von der Leyen levelet írt a tagállamok vezetőinek és újabb 136 milliárd eurós támogatást szorgalmaz.

A magyar kormány ezt elutasítja. A kampány ma Nyíregyházára érkezett – írják.

Ahogyan a plakátokon is olvasható: