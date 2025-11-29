Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

Sport

Egyre nagyobb a feszültség Szoboszlaiéknál: két részre bomlott a Liverpool öltözője

Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom dörgedelmes üzenetet küldött Magyar Péteréknek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza hazugsággal akar választást nyerni és Brüsszelt kiszolgálni. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemzeti Ellenállás MozgalomukrajnaUrsula von der LeyenenplakátkampányMagyar Péter

Magyar Péterék a magyar családok tönkretételével akarnak a brüsszeli elvárásoknak megfelelni. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat – írta a szon.hu, Szabolcs-Szatmár-Bereg hírportálja.

Aranybudi, plakátkampány
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya
Fotó: --SZON.HU 

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya

A lap kiemelte, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajnában aranybudikra költik az uniós támogatásokat. Egyetlen épeszű és ésszerű döntés születhetett volna, hogy ezeket a támogatások Brüsszel azonnal leállítja, ezzel szemben Ursula von der Leyen levelet írt a tagállamok vezetőinek és újabb 136 milliárd eurós támogatást szorgalmaz.

A magyar kormány ezt elutasítja. A kampány ma Nyíregyházára érkezett – írják.

Ahogyan a plakátokon is olvasható:

„Ők adókat emelnek és aranybudira költik a pénzed.”

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!