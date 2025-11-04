Orbán Balázs: Pottyondy Edina zagyvaságai és liberális tévképzetei

Orbán Balázs részletes elemzést osztott meg Pottyondy Edina videójáról, melyben az influenszert

valamilyen érthetetlen okból kifolyólag érzékenyen érintette, hogy a miniszterelnököt és néhány kormánytagot egy videóban kitalált mesekarakterekhez hasonlították.”

Orbán Balázs szerint Pottyondy Edina videója egy kórkép. Fotó: Facebook

A kormányellenes véleményvezér morális alapon akarja számon kérni a kormányon a békepárti álláspontot. Orbán Balázs ezért meg is állapítja, hogy Pottyondy videója egy kórkép.

Ezen a szinten rekedt meg a mai háborúpárti diskurzus.”

A valóság azonban teljesen más, ahogy posztja további részében a politikai igazgató is rámutat.

Egy nagy geopolitikai sakkjátszma zajlik”

– emeli ki. Ennek pedig az a célja, hogy egy direkt katonai konfliktus robbanjon ki a Nyugat és Oroszország között. Egy háború azonban csak az elitek és a fegyvergyártók érdekeit szolgálja. Az átlagemberek érdekével senki sem törődik.

A háborús pszichózis miatt tovább ropognak a fegyverek, zajlik a háborús készülődés, közben Európa gazdaságilag hanyatlik, és ennek a hatásaitól mindenki szenved”

– jelentette ki Orbán Balázs.

Eközben Donald Trumpot a politikai ellenfelei az orosz titkosszolgálat emberének akarták beállítani. Ugyanez zajlik Magyarországon is, és erre csatlakoznak rá Pottyondy is.

Hogy ezt csak liberális dicsérő szavakért, vagy pénzért teszi, azt nem lehet tudni. Igazából egyik sem elfogadható, és az sem világos, hogy miért csinálja ezt ekkora lelkesedéssel, mindenesetre jutalma a jobboldalról csak a megvetés lehet.