Rendkívüli

Súlyos gondok a fronton: szembeszegültek Zelenszkijjel

Puzsér Róbert

Puzsér Róbertnek „leszakadt a pofája”

A balliberális megmondóember felháborodott a 13. és 14. havi nyugdíjakon, szerinte nincs több hónap. Puzsér Róbert virtigli kommunista mondatai Kocsis Máté Facebook-posztjában.
Puzsér Róbert okfejtésbe bonyolódott, amit Kocsis Máté osztott meg rövid videójában, kiegészítve a tiszás szakértők hasonló véleményével, megállapítva, hogy „Ezek ugyanazok!”

Puzsér Róbert
Puzsér Róbert
Fotó: Facebook/Puzsér Róbert

Puzsér Róbert érvrendszerében a nyugdíjasok halála

A balliberális megmondóember a nyugdíjakkal kapcsolatban úgy fogalmazott:

„A pofám leszakad. Mi az, hogy 13. meg 14. havi nyugdíjak? Nincs 13. meg 14. hónap. Milyen tempó ez, hogy 13. havi nyugdíj?”

A tiszás szakértők, Petschnig Mária Zita és Simonovits András szavai is a nyugdíjrendszert támadják. Puzsér továbbmegy,

„így a nyugdíjasok egyre fontosabbak, egyre értékesebbek, és hát négy évről négy évre halnak ki folyamatosan”.

 

