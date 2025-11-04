Puzsér Róbertnek „leszakadt a pofája”

A balliberális megmondóember felháborodott a 13. és 14. havi nyugdíjakon, szerinte nincs több hónap. Puzsér Róbert virtigli kommunista mondatai Kocsis Máté Facebook-posztjában.
Puzsér Róbert okfejtésbe bonyolódott, amit Kocsis Máté osztott meg rövid videójában, kiegészítve a tiszás szakértők hasonló véleményével, megállapítva, hogy „Ezek ugyanazok!”
Puzsér Róbert érvrendszerében a nyugdíjasok halála
A balliberális megmondóember a nyugdíjakkal kapcsolatban úgy fogalmazott:
„A pofám leszakad. Mi az, hogy 13. meg 14. havi nyugdíjak? Nincs 13. meg 14. hónap. Milyen tempó ez, hogy 13. havi nyugdíj?”
A tiszás szakértők, Petschnig Mária Zita és Simonovits András szavai is a nyugdíjrendszert támadják. Puzsér továbbmegy,
„így a nyugdíjasok egyre fontosabbak, egyre értékesebbek, és hát négy évről négy évre halnak ki folyamatosan”.
