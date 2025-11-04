Puzsér Róbertnek „leszakadt a pofája”

Puzsér Róbert okfejtésbe bonyolódott, amit Kocsis Máté osztott meg rövid videójában, kiegészítve a tiszás szakértők hasonló véleményével, megállapítva, hogy „Ezek ugyanazok!”

Puzsér Róbert

Fotó: Facebook/Puzsér Róbert

Puzsér Róbert érvrendszerében a nyugdíjasok halála

A balliberális megmondóember a nyugdíjakkal kapcsolatban úgy fogalmazott:

„A pofám leszakad. Mi az, hogy 13. meg 14. havi nyugdíjak? Nincs 13. meg 14. hónap. Milyen tempó ez, hogy 13. havi nyugdíj?”

A tiszás szakértők, Petschnig Mária Zita és Simonovits András szavai is a nyugdíjrendszert támadják. Puzsér továbbmegy,