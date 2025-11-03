Elképesztő: Németországban queer misét közvetített a köztelevízió

A Mandiner arról ír, hogy a münsteri templomban megrendezett LMBTQ-queer mise a német köztelevízió kamerái előtt zajlott, és rögtön új fejezetet nyitott a vallási élet és a politikai aktivizmus németországi összefonódásában.

Médiatörténeti pillanatként ünnepli a német baloldal, amit botrányos elhajlásként értékel a keresztény hívők többsége. A német köztelevízió először sugárzott élőben „queer istentiszteletet”. Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

A münsteri queer mise során a kereszténység önvizsgálatra hívó üzenete egy önfelmentő, wellness-jellegű „önszeretet-evangéliummá” változott

Az esemény már az elején jelezte, hogy más, mint a megszokott liturgia: a mise bűnbánati része kimaradt, lelkiismeret-vizsgálatra nem került sor, helyette andalító zene és „befogadásról” szóló monológok váltották egymást. A pap - aki egyébként a helyi püspöki gimnázium lelki gondozója - az evangéliumi példabeszédet a farizeusról és a vámosról sajátosan értelmezte: szerinte Jézus üzenete az, hogy „légy önmagad, éld a te igazságodat”.

A közvetítésben több tanúságtétel is elhangzott. Egy férfi arról beszélt, hogy nem szentelték diakónussá, ezért elfordult a „hagyományos egyháztól”, de otthonra talált a „queer közösségben”, ahol a párjára is rátalált. Egy leszbikus nő pedig elmondta, hogy szigorú katolikus neveltetése után sokáig küzdött önazonosságával, de végül megtalálta a harmóniát a queer közösségben, ahol szerinte „a hit és az irányultság simán megfér egymás mellett”.

A mise végén a pap pedig azt mondta:

Isten azt üzeni mindenkinek, hogy élj úgy, ahogy vagy."

A kommentárok szerint a münsteri „queer mise” ékes példája annak, hogyan fordul át a kereszténység önvizsgálatra hívó üzenete egy önfelmentő, wellness-jellegű „önszeretet-evangéliummá”. A bűnbánat, a megtérés és az erkölcsi irány helyett a hangsúly a személyes komfortérzetre került.

Éld a te igazságodat”

- hangzik el ott, ahol egykor azt tanították:

Én vagyok az út, az igazság és az élet.”

A queer miseközvetítés videója itt megtekinthető (csak kifejezetten erős idegzetű nézők számára ajánlott):