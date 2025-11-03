Elképesztő: Németországban queer misét közvetített a köztelevízió

A Mandiner arról ír, hogy a münsteri templomban megrendezett LMBTQ-queer mise a német köztelevízió kamerái előtt zajlott, és rögtön új fejezetet nyitott a vallási élet és a politikai aktivizmus németországi összefonódásában.
A münsteri queer mise során a kereszténység önvizsgálatra hívó üzenete egy önfelmentő, wellness-jellegű „önszeretet-evangéliummá” változott
Az esemény már az elején jelezte, hogy más, mint a megszokott liturgia: a mise bűnbánati része kimaradt, lelkiismeret-vizsgálatra nem került sor, helyette andalító zene és „befogadásról” szóló monológok váltották egymást. A pap - aki egyébként a helyi püspöki gimnázium lelki gondozója - az evangéliumi példabeszédet a farizeusról és a vámosról sajátosan értelmezte: szerinte Jézus üzenete az, hogy „légy önmagad, éld a te igazságodat”.
A közvetítésben több tanúságtétel is elhangzott. Egy férfi arról beszélt, hogy nem szentelték diakónussá, ezért elfordult a „hagyományos egyháztól”, de otthonra talált a „queer közösségben”, ahol a párjára is rátalált. Egy leszbikus nő pedig elmondta, hogy szigorú katolikus neveltetése után sokáig küzdött önazonosságával, de végül megtalálta a harmóniát a queer közösségben, ahol szerinte „a hit és az irányultság simán megfér egymás mellett”.
A mise végén a pap pedig azt mondta:
Isten azt üzeni mindenkinek, hogy élj úgy, ahogy vagy."
A kommentárok szerint a münsteri „queer mise” ékes példája annak, hogyan fordul át a kereszténység önvizsgálatra hívó üzenete egy önfelmentő, wellness-jellegű „önszeretet-evangéliummá”. A bűnbánat, a megtérés és az erkölcsi irány helyett a hangsúly a személyes komfortérzetre került.
Éld a te igazságodat”
- hangzik el ott, ahol egykor azt tanították:
Én vagyok az út, az igazság és az élet.”
A queer miseközvetítés videója itt megtekinthető (csak kifejezetten erős idegzetű nézők számára ajánlott):
A német közéletben a közvetítés vegyes fogadtatásra talált. A progresszív sajtó „történelmi áttörésként” üdvözölte, a konzervatív egyházi vezetők viszont „lelki tévútnak” nevezték. Nem véletlen, hogy közben drámaian csökken a német keresztények egyházhoz való kötődése: egy friss felmérés szerint a katolikus és evangélikus híveknek már csak 39 százaléka mondja, hogy újra belépne egyházába, ha ma dönthetne erről.