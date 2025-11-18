Felháborító! Így támogatja az ukránokat a Tisza Párt embere

Varsóba utazott vasárnap Raskó György, aki jelenleg a Tisza Párt tanácsadója. Az utazás célját saját maga jelentette be a közösségi médiában: Ukrajna uniós csatlakozásáról tárgyalt „a lengyel kormány egy magas rangú” tagjával. Az agrároligarcha, aki pénzzel is támogatja Magyar Pétert, korábban már elbagatellizálta az ukránok uniós tagságának veszélyeit – írta a Magyar Nemzet kedden.

Raskó György

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

A lap azt is megírta, egyelőre nem tudni, hogy miről és milyen eredménnyel tárgyalt Raskó Lengyelországban, azonban a tiszás zöldbáró megígérte, hogy tájékoztatni fogja követőit ezekről.

Raskó György a zöldbáró, tavaly állt be Magyar Péter mögé

A Tisza Párt politikusai mellett egyes szakértő támogatóik is többször elárulták már, hogy milyen lépésekre készülnek Magyar Péterék, ha kormányzati pozícióba kerülnek. Egyik ilyen személy a zöldbáróként elhíresült agrárközgazdász, Raskó György, aki tavaly ősszel állt be Magyar Péter mögé, és azóta nemcsak tanácsokkal látja el a Tisza Pártot, hanem a jelöltállításba is beleszól.

Ez pedig egyáltalán nem jó hír a magyar gazdáknak. Raskó kapcsolatrendszere és szellemisége ugyanis pontosan illeszkedik Brüsszel, azaz a Manfred Weber vezette Európai Néppárt elvárásaihoz.

Támadás a földalapú támogatás ellen

A zöldbáró a Privátbankár portálnak adott interjúban 2022 decemberében arról beszélt, hogy rossz a jelenlegi szabályozás, vagyis a földalapú uniós támogatási rendszer, mert az extenzív termelést támogatja. Nem véletlen, hogy Magyar Péter az Európai Bizottság elképzeléseinek megfelelően követelte az uniós agrártámogatási rendszer lebontását tavaly októberben. Ez viszont egyet jelentene a magyar gazdák tönkretételével és csődjével.

„Túl sokat keresnek a gazdák”

Raskó György az említett interjúban azt is mondta, hogy egy átlagos, százhektáros családi gazdaság indokolatlanul magas jövedelemhez jut kevés munkával, és még adót sem fizet eleget. Ez a kijelentés egyértelműen mutatja: Magyar Péter tanácsadója lenézi a magyar gazdákat, miközben a brüsszeli elvárásokat szajkózza.