Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetben reagált a Tisza Párt jelöltjeire

Rendkívüli bejelentés a 3I/ATLAS-ról

Raskó György

Felháborító! Így támogatja az ukránokat a Tisza Párt embere

31 perce
Olvasási idő: 8 perc
A Tisza Párt politikusai mellett egyes szakértő támogatóik is többször elárulták már, hogy milyen lépésekre készülnek Magyar Péterék, ha kormányzati pozícióba kerülnek. Egyik ilyen személy a zöldbáróként elhíresült agrárközgazdász, Raskó György, aki tavaly ősszel állt be Magyar Péter mögé.
Varsóba utazott vasárnap Raskó György, aki jelenleg a Tisza Párt tanácsadója. Az utazás célját saját maga jelentette be a közösségi médiában: Ukrajna uniós csatlakozásáról tárgyalt „a lengyel kormány egy magas rangú” tagjával. Az agrároligarcha, aki pénzzel is támogatja Magyar Pétert, korábban már elbagatellizálta az ukránok uniós tagságának veszélyeit – írta a Magyar Nemzet kedden.

Budapest, 2011. október 14.Raskó György agrárközgazdászt, korábbi földmûvelésügyi államtitkárt, az ÁVÜ IT volt tagját meghallgatják az Országgyûlés A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottságának ülésén a Képviselõi Irodaházban.MTI Fotó: Soós Lajos
Raskó György
Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

A lap azt is megírta, egyelőre nem tudni, hogy miről és milyen eredménnyel tárgyalt Raskó Lengyelországban, azonban a tiszás zöldbáró megígérte, hogy tájékoztatni fogja követőit ezekről.

Raskó György a zöldbáró, tavaly állt be Magyar Péter mögé

A Tisza Párt politikusai mellett egyes szakértő támogatóik is többször elárulták már, hogy milyen lépésekre készülnek Magyar Péterék, ha kormányzati pozícióba kerülnek. Egyik ilyen személy a zöldbáróként elhíresült agrárközgazdász, Raskó György, aki tavaly ősszel állt be Magyar Péter mögé, és azóta nemcsak tanácsokkal látja el a Tisza Pártot, hanem a jelöltállításba is beleszól.

Ez pedig egyáltalán nem jó hír a magyar gazdáknak. Raskó kapcsolatrendszere és szellemisége ugyanis pontosan illeszkedik Brüsszel, azaz a Manfred Weber vezette Európai Néppárt elvárásaihoz.

Támadás a földalapú támogatás ellen

A zöldbáró a Privátbankár portálnak adott interjúban 2022 decemberében arról beszélt, hogy rossz a jelenlegi szabályozás, vagyis a földalapú uniós támogatási rendszer, mert az extenzív termelést támogatja. Nem véletlen, hogy Magyar Péter az Európai Bizottság elképzeléseinek megfelelően követelte az uniós agrártámogatási rendszer lebontását tavaly októberben. Ez viszont egyet jelentene a magyar gazdák tönkretételével és csődjével.

„Túl sokat keresnek a gazdák”

Raskó György az említett interjúban azt is mondta, hogy egy átlagos, százhektáros családi gazdaság indokolatlanul magas jövedelemhez jut kevés munkával, és még adót sem fizet eleget. Ez a kijelentés egyértelműen mutatja: Magyar Péter tanácsadója lenézi a magyar gazdákat, miközben a brüsszeli elvárásokat szajkózza.

Hajmeresztő ötletek élő adásban

Amikor tavaly ősszel Magyar Péter oldalán nyilvánosan bemutatkozott, a Tisza elnökének közösségi oldalán élő közvetítésben fejtegette elképzeléseit. Az egyik legmegdöbbentőbb „ötlete” az újratanyasítási program volt. Szó szerint ezt mondta:

„Újra ki kell jönni a faluból, a kényelmes életből, és létrehozni farmközpontokat a földek mellett.”

Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy kiűzné a gazdákat a falvakból, majd a kiürült településeket „rehabilitálná”. A közgazdász szerint még a termelés is nőne ettől.

Nem elég profik a magyar termelők

Idén júliusban leplezetlen őszinteséggel beszélt a magyar gazdatársadalom megtizedeléséről Magyar Péter agrártanácsadója. Raskó György a KlikkTV Mélyvíz című műsorában az Európai Bizottság által előterjesztett agrárreformról fejtette ki véleményét, lényegében

üdvözölve, hogy a tervek szerint jelentősen megnyirbálják a földalapú uniós támogatásokat.

A zöldbáró elmondta, ez az utolsó uniós parlamenti pénzügyi ciklus, amikor a földalapú támogatás ilyen nagyvonalúan jár az egyéni gazdáknak. 2028-tól változnak a prioritások, az agrár büdzsé csökkenni fog legalább 20-30 százalékkal.

Ki is az a Raskó György?

  • a rendszerváltozás előtt az MSZMP kegyeltjeként különböző dél-amerikai országokban „szakértett”,
  • majd 1989-ben belépett az MDF-be. Az Antall-kormányban államtitkárságig vitte, a privatizáció egyik központi figurájaként nagy károkat okozott azzal, hogy segédkezett az élelmiszeripar külföldi kézre játszásában,
  • 1996-ban, amikor a számára túl nemzeti Lezsák Sándor lett az MDF elnöke, kilépett, és több társával megalapította az MDNP-t, ahol alelnökké is választották,
  • nem sokkal később már a Kupa-féle Centrum párt alelnökeként látjuk viszont.

Kezdetektől támogatta a Momentumot – Fekete-Győr András órákat töltött a lakásában, de ott volt Márki-Zay Péter mögött is, ma pedig a Tisza Párt tanácsadója, pénzelője.

 

