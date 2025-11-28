Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most retteghet csak igazán Zelenszkij – a nyomozók lecsaptak az egyik legfőbb emberére

Sport

„Őrületes, lélegzetelállító” – a jövőjéről is beszélt a Fradi BL-győztes játékosa Isztambulban

Rétvári Bence

Rétvári Bence humoros videóban leplezte le Magyar Péteréket

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rétvári Bence elmondta, mit csinálnak a baloldali politikusok, ha bajba kerülnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rétvári BenceDKGyurcsány FerencparizerJakab PéterMagyar Péter

A konyhába menekülnek a baloldaliak, ha baj van – fűzte hozzá Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára legújabb Facebook-videójához. 

Mkint Rétvári Bence Rámutatott: több baloldlai politikus mellett Gurcsány Ferenc is a főzéssel próbált népszerűséget szerezni.
Mkint Rétvári Bence Rámutatott: több baloldali politikus mellett Gyurcsány Ferenc is a főzéssel próbált népszerűséget szerezni. 
Fotó: Facebook

Kényszerfőzők  

A rövid felvételen Magyar Péter mellett két egykori pártelnök is főzőcskézés közben látható: a DK-t korábban vezető Gyurcsány Ferenc és a Jobbikot egykor elnöklő Jakab Péter. Emlékezetes: 

A régóta népszerűségi problémákkal küzdő Gyurcsány még a Facebook-profiljában egyebek mellett hobbiszakácsként határozta meg magát. A politikusként látványosan kudarcot valló Jakab Péter pedig azzal is nevetség tárgyává vált, hogy a parizer gyakori emlegetésével igyekezett magát a nép egyszerű gyermekeként beállítani.

@retvaribence

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!