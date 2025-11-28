Rétvári Bence humoros videóban leplezte le Magyar Péteréket

A régóta népszerűségi problémákkal küzdő Gyurcsány még a Facebook-profiljában egyebek mellett hobbiszakácsként határozta meg magát. A politikusként látványosan kudarcot valló Jakab Péter pedig azzal is nevetség tárgyává vált, hogy a parizer gyakori emlegetésével igyekezett magát a nép egyszerű gyermekeként beállítani.