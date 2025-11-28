Rétvári Bence humoros videóban leplezte le Magyar Péteréket

Rétvári Bence elmondta, mit csinálnak a baloldali politikusok, ha bajba kerülnek.
A konyhába menekülnek a baloldaliak, ha baj van – fűzte hozzá Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára legújabb Facebook-videójához.
Kényszerfőzők
A rövid felvételen Magyar Péter mellett két egykori pártelnök is főzőcskézés közben látható: a DK-t korábban vezető Gyurcsány Ferenc és a Jobbikot egykor elnöklő Jakab Péter. Emlékezetes:
A régóta népszerűségi problémákkal küzdő Gyurcsány még a Facebook-profiljában egyebek mellett hobbiszakácsként határozta meg magát. A politikusként látványosan kudarcot valló Jakab Péter pedig azzal is nevetség tárgyává vált, hogy a parizer gyakori emlegetésével igyekezett magát a nép egyszerű gyermekeként beállítani.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!