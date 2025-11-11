Rétvári Bence: Mi nem küldünk magyarokat a háborúba

Rétvári Bence a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa-szerte több állam visszaállítja vagy szigorítja a sorkatonaság intézményét. A politikus szerint egyes helyeken olyan megoldások is napirenden vannak, amelyek sorsolással döntenék el a bevonulás szükségességét, miközben több helyen már a nők katonai szolgálatra való kötelezése is napirenden van.

Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár a legfrissebb videós Facebook-bejegyzésében aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Európa több országában újra napirendre került a sorkatonaság bevezetése. Fotó: Hatházi Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Rétvári Bence szerint komoly veszélyt jelent a kontinens békéjére az, hogy Európa több országában újra napirendre került a sorkatonaság bevezetése

A sorkatonaság hihetetlenül előretört Észak-Európában, Nyugat-Európában sok helyen. Több országban, a Baltikumtól Horvátországig már jogszabályokat fogadtak el erről. És azt a skandináv északi mintát követnék, hogy sorsolással döntik el a sorkötelezettséget”

- mondta az államtitkár, aki szerint vannak olyan országok, ahol már a nők besorozásáról is elfogadtak új jogszabályokat, ami egyértelműen a háborús pszichózis erősödését mutatja. Hozzátette: miközben Európa egyre inkább a fegyverkezés irányába mozdul, Magyarország továbbra is a békepárti álláspontot képviseli.

Rétvári bírálta a Tisza Párt katonai tanácsadóját, Ruszin-Szendi Romuluszt is, aki szerinte háborús és fegyvermániás szemléletet képvisel:

Ott van Ruszin-Szendi Romulusz, a fegyver- és háborúmániás, aki elmondja, hogy egy háborúban óriási gazdasági lehetőségek nyílnak, ilyenkor kell a tőkét megmozgatni, mert ebből nagyon nagy profitra lehet szert tenni. Emberek halnak meg, hozzáteszem, de ő csak a profitot látja.”

Az államtitkár felidézte Ruszin-Szendi korábbi kijelentését is, miszerint „a hadkötözöttség nem szűnt meg, csak felfüggesztették, és ha baj van, mindenkit be fogunk rántani”. Rétvári szerint ez egy minden magyar családot érintő kérdés:

Ez minden családot érint, mert minden családban van egy fiatal férfi, egy fiatal fiú. Ebbe az irányba akarnánk menni? Erről beszél Ruszin-Szendi Romulusz, és bárki ebben az ügyben szótlan akar maradni?”

A fideszes politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország békepárti kormányának célja éppen az, hogy elkerülje a háborúba sodródást.

Bárki úgy gondolja, hogy nekünk, magyar embereknek nincs beleszólásunk abba, hogy lesz-e sorkatonaság egy olyan időszakban, amikor a szomszédban háború dúl, ahol ezrek halnak meg hétről hétre, százak halnak meg napról napra? Nem félti senki sem a gyerekét, az unokáját, az unokaöccsét, a keresztgyerekét, bárki mást, akit ez érinthet?”

- mondta Rétvári Bence, hogy aztán zárásként kiemelje, szerinte csak akkor tudja Magyarország megőrizni a békét és elkerülni a háborút, ha a magyar emberek kiállnak a kormány mellett.

Tudatosítani kell az emberekben, hogy csak akkor tudja Magyarország is elkerülni a háborút, hogyha az emberek kiállnak a kormány mellett”

- mondta videós Facebook üzenetében Rétvári Bence.