Tippeljen, Magyarországon mennyit nőtt a rezsi ára 2014 óta? Mutatjuk a számokat!

Miközben Európa-szerte drasztikusan emelkednek az energiaárak, Magyarországon 2014 óta változatlanok a lakossági rezsiárak – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója mindezt az Eurostat adataival szemléltette, például Luxemburgban 31,3; Írországban 25,9; Lengyelországban pedig 20 százalékkal kal nőtt a villamosenergia ára egyetlen év alatt.

Miközben Európa-szerte drasztikusan emelkednek az energiaárak, Magyarországon 2014 óta változatlanok a lakossági rezsiárak (Fotó: Pexels)

Az uniós statisztikai hivatal 2025 első félévére vonatkozó jelentése szerint Magyarországon 100 kilowattórányi áram mindössze 10,40 euróba kerül, ami az egész Európai Unió legalacsonyabb ára.

Ráadásul, ha vásárlóerő-paritáson vizsgáljuk az adatokat, Magyarország a második legjobb helyen áll az egész kontinensen, 15,01 euróval, amit csupán Málta előz meg (13,68 euró).

– emelte ki, majd hozzátette: hasonló a helyzet a földgáz esetében is.

A kormány rezsicsökkentése megvédi a családokat

Miközben Európában tovább emelkedtek a gázárak – Hollandiában és Belgiumban például több mint 25–30 százalékos drágulást mértek – Magyarországon továbbra is a legalacsonyabbak között van a lakossági gáz ára. Az Eurostat 2025 első félévére vonatkozó adatai szerint 100 kilowattórányi földgáz mindössze 3,2 euróba kerül, ami nemcsak az uniós átlag (12,33 euró) töredéke, hanem Európa egyik legkedvezőbb lakossági energiaára.

„Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a rezsicsökkentés politikája a nemzetközi energiaválság idején is megvédi a magyar családokat, és hosszú távon is garantálja a megfizethető, kiszámítható energiaellátást Magyarországon” – zárta bejegyzését Orbán Balázs.