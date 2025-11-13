A rendszerhasználati díj sem emelkedik jövőre – a kormány megőrzi a rezsicsökkentést

A kormány veszélyhelyzetre hivatkozva befagyasztotta a villamos energia lakossági rendszerhasználati díját 2026-ra. A szabályozás szerint a díjakat úgy kell megállapítani, hogy azok ne emelkedjenek a lakosság számára, ezzel megőrizve a rezsicsökkentés eredményeit – írta az Index csütörtökön.

A rezsicsökkentés marad ezután is

Fotó: Csudai Sándor

A rezsicsökkentés marad ezután is

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva befagyasztotta a villamosenergia lakossági rendszerhasználati díját.

A rendelet felülírja a villamos energiáról szóló törvény díjmegállapításra vonatkozó szabályait, és előírja, hogy

a 2026-os díjakat úgy kell kialakítani, hogy azok ne jelentsenek emelkedést a lakossági fogyasztók számára

– ismerteti a rendeletet az Index.

A lap arról is ír, hogy korábban csak rendeleti szinten létező szabályokat törvényi szintre emeltek, így azok, mint rendeletek, megszűntek, továbbá hozzátették, a rendszerhasználati díj nem az áram árára vonatkozik, hanem tartalmazza az átviteli díjat, az elosztói forgalmi díjat, valamint az elosztói alapdíjat.