Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Gyász!

Szörnyű tragédia: két kiváló magyar atlétát gyászol a sportvilág

rendszerhasználati díj

A rendszerhasználati díj sem emelkedik jövőre – a kormány megőrzi a rezsicsökkentést

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány befagyasztotta a villamos energia lakossági rendszerhasználati díját 2026-ra. Maradnak a rezsicsökkentés eredményei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendszerhasználati díjlakosságirezsicsökkentésenergia

A kormány veszélyhelyzetre hivatkozva befagyasztotta a villamos energia lakossági rendszerhasználati díját 2026-ra. A szabályozás szerint a díjakat úgy kell megállapítani, hogy azok ne emelkedjenek a lakosság számára, ezzel megőrizve a rezsicsökkentés eredményeit – írta az Index csütörtökön.

fűtés, gázfogyasztás, gázóra, villanyóra, áramfogyasztás, számla, rezsi, rezsicsökkentés
A rezsicsökkentés marad ezután is
Fotó: Csudai Sándor

A rezsicsökkentés marad ezután is

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva befagyasztotta a villamosenergia lakossági rendszerhasználati díját.

A rendelet felülírja a villamos energiáról szóló törvény díjmegállapításra vonatkozó szabályait, és előírja, hogy

a 2026-os díjakat úgy kell kialakítani, hogy azok ne jelentsenek emelkedést a lakossági fogyasztók számára

 – ismerteti a rendeletet az Index.

A lap arról is ír, hogy korábban csak rendeleti szinten létező szabályokat törvényi szintre emeltek, így azok, mint rendeletek, megszűntek, továbbá hozzátették, a rendszerhasználati díj nem az áram árára vonatkozik, hanem tartalmazza az átviteli díjat, az elosztói forgalmi díjat, valamint az elosztói alapdíjat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!