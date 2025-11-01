Rossz hírt kapott Magyar Péter, már Tölgyessy Péter is kevés esélyt lát a tiszás győzelemre – videó

Nemrég még biztosra vette Magyar Péter győzelmét, ma már azonban kezd kiábrándulni belőle Tölgyessy Péter is – erről beszélt Deák Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A XXI. Század Intézet vezető elemzője bejátszott, egy, az egykori politikussal készül interjút, amelyben arról beszélt, nincs már oka a baloldalnak annyira örülni.

Tölgyessy Péter jogász, politológus, az SZDSZ egykori elnöke (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

– Szabályos extázisban van az ellenzéki közeg. Közvetlenül a napirenden levőnek látja az Orbán Viktor bukását. Most sajnos ellent kell mondanom – jelentette ki Tölgyessy, aki szerint elakadóban van Magyar Péter kampánya.

Magyar Péter október 23-án is gyengén szerepelt

Ráadásul szerinte Orbán Viktor október 23-i beszéde is hatásosabb volt. „Összehasonlíthatatlanul koncentráltabb volt, és Orbán Viktor furcsa mód nagyon őszintén beszél. Hatásosan is adta elő a miniszterelnök” – vélekedett az ellenzéki megmondóember, majd rámutatott:

A Magyar Péteré az meg ilyen félperces, egyperces internetes poénok sora volt, amik csengtek-bongtak. Nagyon szépen meg lehetett őket tapsolni, de nem láttam benne egy államférfiúi koncepciót Magyarország bajainak a megoldására”.

Tölgyessy Péter ezután még ennél is tovább ment, nemcsak Magyar Péter államférfi mivoltát kérdőjelezi meg, de az ígérgetéseit sem tartja elegendőnek. Deák Dániel megjegyezte: jól láthatóan megkezdődött a kiábrándulás Magyar Péterből. A XXI. Század Intézet vezető elemzőjének elemzését a Magyar Nemzet cikkében olvashatja el.