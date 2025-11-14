Ruff Bálint a régi baloldal köreiből manőverezett a Tisza-projekthez

Mi aztán kiállunk Ukrajnáért ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt – jelentette ki Ruff Bálint a Partizán minapi műsorában. A baloldali kampánytanácsadó önleleplezése nyomán az Ellenpont áttekintette, hogy Ruff milyen lépcsőkön keresztül kötött ki a Tiszát támogató körben.

A guruló dollárokból is részesülhetett Ruff Bálint cége

A Heti Válasz 2017-ben Botka László volt SZDSZ-es kampánytanácsadójaként említette Ruff Bálintot. A 2018-as választás kampányában az ellenzéki körökben rendkívül népszerű Botka lett volna az MSZP integratív miniszterelnök-jelöltje, aztán belső hatalmi harcok végén Botka és csapata, így Ruff Bálint is távozni kényszerült 2017 októberében. Korábban Horn Gábor koalíciós államtitkár mellett dolgozott jogi területen a Miniszterelnöki Hivatalban, majd 2007-től Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-nél volt kabinetfőnök.

Bár Botka László 2019-ben kilépett az MSZP-ből, Ruff önkormányzati tanácsadóként is mellette maradt, és 2024-es újraválasztásakor is együtt ünnepeltek.

Márki-Zay mellett is felbukkant Ruff Bálint neve, aztán a XIII. kerületi MSZP-s polgármester, Tóth József fia, Tóth Péter – Magyar Péter későbbi kampányfőnöke – társaságában bukkan fel újra a hírekben. 2021-ben Márki-Zay Péter kampányához kért tőlük segítséget.

Ruff Bálint aztán a YouTube-ra lépett ki, és vált a Partizán egyik vezető arcává. Az elmúlt években alkalmi jelleggel nyilatkozott a Szabad Európának és a Jelennek.

Idén tavasszal a Tiszta Út ifj. Tisza Sziget nyilvános fotóján jelent meg, ahol aláírásgyűjtő aktivistákkal pózolt.

DataDat és a guruló dollárok

Ruff Bálintnak édesanyjával közös cégével, az Invisible Hand Tanácsadó Kft.-vel szerződéses partnerei voltak az MSZP-nek, de volt érdekeltsége egy másik vállalkozásban is: a Call To Action Hungary (CTA) Kft.-ban, 2016 és 2023 között. A telefonos ügyfélszolgálatokra specializálódott cég több referenciája mellett egy kiemelten érdekes ügy kapcsán is bekerült a hírekbe. Az adatvédelmi hatóság (NAIH) szerint ugyanis a 2022-es kampány során „A Datadat cégcsoporton keresztül lebonyolított hívások esetén a Call to Action Hungary Kft. saját marketing-adatbázisából történtek a hívások."