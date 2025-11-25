Ciki! Ruszin-Szendi a saját bázisán hasalt el – nem kicsit

Szalay-Bobrovniczky Kristóf élesen bírálta Magyar Péter pártjának jelöltállítási folyamatát, különösen a hajdúszoboszlói választókerületben történt fiaskót, Ruszin-Szendi Romulusz csúnyán kikapott a helyi tiszás vállalkozótól.
Szórakoztató dolog látni a baloldali Tisza párt jelöltállítási vergődését… nagyon sokat elmond Ruszin-Szendi Romuluszról, hogy a helyi tiszás vállalkozó is nem kicsit megverte ebben a fordulóban”
– vélekedett a miniszter. Hozzátette: a bizonytalanság és belső zavarok helyett érdemes maradni a „jól bevált, biztonságos, kiváló képviselőnél”, vagyis Bodó Sándornál. A helyi eredmények alapján úgy tűnik, Ruszin-Szendi Romuluszt már a saját közege sem támogatja.
A tét nagy – nyugalom vagy káosz
Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta: a térségben stabil képviseletre van szükség, nem pedig belső vitákra és jelöltállítási káoszra. Szerinte Bodó Sándor bizonyított már a választókerületben, és továbbra is ő garantálná a nyugodt, kiszámítható képviseletet. A Tisza Párt helyi teljesítménye ezzel szemben szerinte inkább zavart és iránytalanságot mutat, amelynek legújabb jele Ruszin-Szendi visszaesése.