Ciki! Ruszin-Szendi a saját bázisán hasalt el – nem kicsit

A tét nagy – nyugalom vagy káosz

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta: a térségben stabil képviseletre van szükség, nem pedig belső vitákra és jelöltállítási káoszra. Szerinte Bodó Sándor bizonyított már a választókerületben, és továbbra is ő garantálná a nyugodt, kiszámítható képviseletet. A Tisza Párt helyi teljesítménye ezzel szemben szerinte inkább zavart és iránytalanságot mutat, amelynek legújabb jele Ruszin-Szendi visszaesése.