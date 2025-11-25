Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Sport

A Liverpool zöld jelzést kapott: leigazolhatja a Fradi szupertehetségét

Ruszin-Szendi Romulusz

Ciki! Ruszin-Szendi a saját bázisán hasalt el – nem kicsit

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A honvédelmi miniszter szerint látványos, hogyan zuhan össze a Tisza Párt jelöltállítása Hajdúszoboszlón. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a helyi eredmények többet mondanak Ruszin-Szendi Romuluszról, mint bármely magyarázkodás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártSzalay-Bobrovniczky KristófjelöltállításBodó Sándor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf élesen bírálta Magyar Péter pártjának jelöltállítási folyamatát, különösen a hajdúszoboszlói választókerületben történt fiaskót, Ruszin-Szendi Romulusz csúnyán kikapott a helyi tiszás vállalkozótól. 

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz csúnyán kikapott tiszás ellenfelétől az előválasztás első fordulójában (Fotó: Huszár Márk)

Szórakoztató dolog látni a baloldali Tisza párt jelöltállítási vergődését… nagyon sokat elmond Ruszin-Szendi Romuluszról, hogy a helyi tiszás vállalkozó is nem kicsit megverte ebben a fordulóban” 

– vélekedett a miniszter. Hozzátette: a bizonytalanság és belső zavarok helyett érdemes maradni a „jól bevált, biztonságos, kiváló képviselőnél”, vagyis Bodó Sándornál. A helyi eredmények alapján úgy tűnik, Ruszin-Szendi Romuluszt már a saját közege sem támogatja.

Sokkoló vallomás a Tisza Párttól! – a fővárosi képviselő kitálalt

A tét nagy – nyugalom vagy káosz

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta: a térségben stabil képviseletre van szükség, nem pedig belső vitákra és jelöltállítási káoszra. Szerinte Bodó Sándor bizonyított már a választókerületben, és továbbra is ő garantálná a nyugodt, kiszámítható képviseletet. A Tisza Párt helyi teljesítménye ezzel szemben szerinte inkább zavart és iránytalanságot mutat, amelynek legújabb jele Ruszin-Szendi visszaesése.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!