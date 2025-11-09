Újabb botrányos dolgokat mondott Ruszin-Szendi – ezt önnek is látnia kell!

„Nincs olyan, láthatólag nincs olyan, aki meg akarna minket most támadni. Ez változhat persze napról napra, mert hülye döntéseket hülye vezetők bármikor hozhatnak” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter embere egy tiszás rendezvényen – írta a Tűzfalcsoport vasárnap, bemutatva a fórumon készült videót is.

Ruszin-Szendi szerint megtámadhatják az országunkat

Fotó: X/Tűzfalcsoport

Ruszin-Szendi a támadásról

„Országhatáron belül is, országhatáron kívül is igaz ez, ugye ezt látjuk. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy száz százalék, hogy nem támad meg minket senki. Ezért nem jó az a fajta politizálás, amit a jelenlegi kormány csinál. Mondom a példát, hogy mire gondolok, amit nem tudnak tagadni, mert ők vallották be. Ugye Ukrajna egy óriási támadást mért az oroszok mélységébe a stratégiai bombázókra. És mit csinál a magyar külügyminiszter, kit hív fel? Az orosz külügyminisztert” – folytatta, a Tűzfalcsoport megállapítja:

A volt vezérkari főnök, akinek „Slava Ukraini” köszönését és viselkedését a Nemzetbiztonsági Bizottság is vizsgálta ezt követően, egy nyilvános rendezvényen nem sejtet kevesebbet, mint hogy az ukránok is megtámadhatják hazánkat.

Ruszin-Szendi aztán így folytatta:

„Erre mondom, hogy elvtársak! Nem világos, hogy melyik szerződésnek vagy melyik védelmi szövetségnek vagyunk a tagja? És itt jön a felelős politizálás. Ez lehet a baj, és ezért nem tudom azt mondani, hogy száz százalékig azt mondanám, hogy biztos, hogy nem fognak minket megtámadni. Ez a kormány, ez a diktatúra úgy látom, más aljasságra is képes.”

