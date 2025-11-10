Saját gondolat híján a Fideszt másolja a Tisza Párt – elemzés

Fideszes recept ellenzéki köntösben
A vállalati világban ismert fogalom a strategic imitation, amely azt a jelenséget írja le, amikor az egyik cég tudatosan másolja a másik termékeit, módszereit, annak érdekében, hogy elérje stratégiai céljait. Ez a gyakorlat általában a legjobb, legnépszerűbb intézkedések átvételét foglalja magában. Az előbb említett fogalom jól szemlélteti azt a folyamatot, amely a politika világában sem ismeretlen, jelen esetben a Fidesz és a Tisza Párt esetében.
Orbán Viktor bejelentését követően rövidesen Magyar Péter is meghirdette a Tisza Párt úgynevezett Nemzeti menetét, amely nyíltan a Békemenet mintájára hívta utcára saját választói táborát.
Valós mondanivaló hiányában az úgynevezett Nemzeti menet célja a kormányváltás szándékára korlátozódott, ennek megfelelően az ellenzéki hangulatot jól reprezentálták a kormányellenes alpári bekiabálások, megszólalások. Miközben a Békemenetre rengetegen érkeztek vidéki településekről, a Tisza Párt kevésbé sikeresen tudta megszólítani a fővároson kívül élőket.
Egyrészről abban semmi meglepő nincs, hogy azok az ellenzéki szimpatizánsok, akik 2010 óta kétharmados választási vereségek sorozatát élték meg, újabban a Tisza Pártban látják meg a lehetőséget az Orbán-rendszer leváltására. Másrészről váratlan
lélektani fordulatot jelent, hogy azon a Nemzeti meneten vettek részt, amely nyílt másolata az általuk évek óta kritikus jelzőkkel illetett Békemenetnek.
Politikai kopírozás
De nem csak a két menet hasonlósága feltűnő – állapítja meg az elemzés. Orbán Viktor a Békemenetet követően meghirdette a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárását, amelynek keretében a miniszterelnök több helyszínre is ellátogat. Magyar Péter ezt követően bejelentette, hogy ugyanabban az időben és ugyanazokon a meghirdetett helyszíneken a Tisza Párt is rendezvényt fog tartani.
A Tisza Párt vezetője a szeptemberi kötcsei találkozóra is hasonló módon reagált, amikor programot szervezett ugyanarra a településre, ahol a miniszterelnök is beszédet tartott, ami az önálló program felmutatása helyett ismételten a puszta konfliktusgenerálást szolgálta.
A politikai kopírozásra vehetjük azt a példát is, hogy a Tisza Párt által életre hívott Tisza Szigetek koncepciója – amely a pártot támogatók lokális szerveződéseként működik – a Fidesz 2002-es polgári körök ötletéhez nyúlik vissza, így ebben az esetben sem beszélhetünk önálló kezdeményezésről.
A nemzeti konzultáció adta a mintát a nemzet hangja felméréshez
A Tisza Párt átvette és saját kampányában is felhasználta a kormány által másfél évtizede sikeresen alkalmazott kapcsolatteremtési eszközként működő nemzeti konzultációt is, amely a társadalom véleményének kinyilvánítására szolgáló platformként működik és az aktuálisan napirenden lévő téma megvitatására nyújt lehetőséget az állampolgárok számára.
A Tisza Párt tehát egyszerűen tükrözi a Fidesz cselekvését, abban bízva, hogy az számára is sikert hoz.
Gondolattalanság áll a másolás mögött
Az elmúlt tizenöt év gyakorlatából levonható az a következtetés, hogy a kormány működése követi az egyetlen sikeres stratégiát, amely nemzeti egységben gondolkozik, sikeresen mozgósítja és szervezi saját szavazótáborát és kikéri a magyarok véleményét a legfontosabb ügyekben. Ez felhatalmazást ad a kormány számára, erősíti a társadalommal folytatott párbeszédet, amely biztosítja a hatékony kormányzást és a sikeres közösségszervezést. A Tisza Párt ennek másolásával igyekszik a működőképes stratégiát átültetni saját ellenzéki megmozdulásaiba, és alkalomadtán ígéretlicitálással meghaladni a kormány intézkedéseit.
A Tisza Párt tevékenységét tehát inkább az utánkövetési kényszer, mintsem az önálló gondolatok vezérlik.
A XXI. Század Intézet teljes elemzését