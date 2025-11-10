Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Magyar Péter

Saját gondolat híján a Fideszt másolja a Tisza Párt – elemzés

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miután a Tisza Pártnál egyre többször tűnnek fel olyan gyakorlatok, amelyek a kormányoldalon már régóta bevett szokásnak számítanak, illetve külföldön látott mintázatok is megjelennek, egyre szembetűnőbb, hogy a Magyar Péter pártja mögött nincs önálló gondolat – világít rá a XXI. Század Intézet legújabb elemzése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterXXI. Század IntézetFideszTisza PártBékemenet

Fideszes recept ellenzéki köntösben

A vállalati világban ismert fogalom a strategic imitation, amely azt a jelenséget írja le, amikor az egyik cég tudatosan másolja a másik termékeit, módszereit, annak érdekében, hogy elérje stratégiai céljait. Ez a gyakorlat általában a legjobb, legnépszerűbb intézkedések átvételét foglalja magában. Az előbb említett fogalom jól szemlélteti azt a folyamatot, amely a politika világában sem ismeretlen, jelen esetben a Fidesz és a Tisza Párt esetében.

Fidesz
Magyar Péter a Fideszt utánozza brüsszeli parancsra. (Kép forrása: Facebook/Kovács Zoltán)

Orbán Viktor bejelentését követően rövidesen Magyar Péter is meghirdette a Tisza Párt úgynevezett Nemzeti menetét, amely nyíltan a Békemenet mintájára hívta utcára saját választói táborát. 

Valós mondanivaló hiányában az úgynevezett Nemzeti menet célja a kormányváltás szándékára korlátozódott, ennek megfelelően az ellenzéki hangulatot jól reprezentálták a kormányellenes alpári bekiabálások, megszólalások. Miközben a Békemenetre rengetegen érkeztek vidéki településekről, a Tisza Párt kevésbé sikeresen tudta megszólítani a fővároson kívül élőket.

Egyrészről abban semmi meglepő nincs, hogy azok az ellenzéki szimpatizánsok, akik 2010 óta kétharmados választási vereségek sorozatát élték meg, újabban a Tisza Pártban látják meg a lehetőséget az Orbán-rendszer leváltására. Másrészről váratlan 

lélektani fordulatot jelent, hogy azon a Nemzeti meneten vettek részt, amely nyílt másolata az általuk évek óta kritikus jelzőkkel illetett Békemenetnek.

Politikai kopírozás

De nem csak a két menet hasonlósága feltűnő – állapítja meg az elemzés. Orbán Viktor a Békemenetet követően meghirdette a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárását, amelynek keretében a miniszterelnök több helyszínre is ellátogat. Magyar Péter ezt követően bejelentette, hogy ugyanabban az időben és ugyanazokon a meghirdetett helyszíneken a Tisza Párt is rendezvényt fog tartani.

A Tisza Párt vezetője a szeptemberi kötcsei találkozóra is hasonló módon reagált, amikor programot szervezett ugyanarra a településre, ahol a miniszterelnök is beszédet tartott, ami az önálló program felmutatása helyett ismételten a puszta konfliktusgenerálást szolgálta.

Magyar Péter egy Orbán Viktor másolatot szeretne bemutatni az embereknek

A politikai kopírozásra vehetjük azt a példát is, hogy a Tisza Párt által életre hívott Tisza Szigetek koncepciója – amely a pártot támogatók lokális szerveződéseként működik – a Fidesz 2002-es polgári körök ötletéhez nyúlik vissza, így ebben az esetben sem beszélhetünk önálló kezdeményezésről.
A nemzeti konzultáció adta a mintát a nemzet hangja felméréshez

A Tisza Párt átvette és saját kampányában is felhasználta a kormány által másfél évtizede sikeresen alkalmazott kapcsolatteremtési eszközként működő nemzeti konzultációt is, amely a társadalom véleményének kinyilvánítására szolgáló platformként működik és az aktuálisan napirenden lévő téma megvitatására nyújt lehetőséget az állampolgárok számára.

A Tisza Párt tehát egyszerűen tükrözi a Fidesz cselekvését, abban bízva, hogy az számára is sikert hoz.

Gondolattalanság áll a másolás mögött

Az elmúlt tizenöt év gyakorlatából levonható az a következtetés, hogy a kormány működése követi az egyetlen sikeres stratégiát, amely nemzeti egységben gondolkozik, sikeresen mozgósítja és szervezi saját szavazótáborát és kikéri a magyarok véleményét a legfontosabb ügyekben. Ez felhatalmazást ad a kormány számára, erősíti a társadalommal folytatott párbeszédet, amely biztosítja a hatékony kormányzást és a sikeres közösségszervezést. A Tisza Párt ennek másolásával igyekszik a működőképes stratégiát átültetni saját ellenzéki megmozdulásaiba, és alkalomadtán ígéretlicitálással meghaladni a kormány intézkedéseit.

A Tisza Párt tevékenységét tehát inkább az utánkövetési kényszer, mintsem az önálló gondolatok vezérlik.

A XXI. Század Intézet teljes elemzését ide kattintva olvashatja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!