Saját gondolat híján a Fideszt másolja a Tisza Párt – elemzés

Fideszes recept ellenzéki köntösben

A vállalati világban ismert fogalom a strategic imitation, amely azt a jelenséget írja le, amikor az egyik cég tudatosan másolja a másik termékeit, módszereit, annak érdekében, hogy elérje stratégiai céljait. Ez a gyakorlat általában a legjobb, legnépszerűbb intézkedések átvételét foglalja magában. Az előbb említett fogalom jól szemlélteti azt a folyamatot, amely a politika világában sem ismeretlen, jelen esetben a Fidesz és a Tisza Párt esetében.

Magyar Péter a Fideszt utánozza brüsszeli parancsra. (Kép forrása: Facebook/Kovács Zoltán)

Orbán Viktor bejelentését követően rövidesen Magyar Péter is meghirdette a Tisza Párt úgynevezett Nemzeti menetét, amely nyíltan a Békemenet mintájára hívta utcára saját választói táborát.

Valós mondanivaló hiányában az úgynevezett Nemzeti menet célja a kormányváltás szándékára korlátozódott, ennek megfelelően az ellenzéki hangulatot jól reprezentálták a kormányellenes alpári bekiabálások, megszólalások. Miközben a Békemenetre rengetegen érkeztek vidéki településekről, a Tisza Párt kevésbé sikeresen tudta megszólítani a fővároson kívül élőket.

Egyrészről abban semmi meglepő nincs, hogy azok az ellenzéki szimpatizánsok, akik 2010 óta kétharmados választási vereségek sorozatát élték meg, újabban a Tisza Pártban látják meg a lehetőséget az Orbán-rendszer leváltására. Másrészről váratlan

lélektani fordulatot jelent, hogy azon a Nemzeti meneten vettek részt, amely nyílt másolata az általuk évek óta kritikus jelzőkkel illetett Békemenetnek.

Politikai kopírozás

De nem csak a két menet hasonlósága feltűnő – állapítja meg az elemzés. Orbán Viktor a Békemenetet követően meghirdette a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárását, amelynek keretében a miniszterelnök több helyszínre is ellátogat. Magyar Péter ezt követően bejelentette, hogy ugyanabban az időben és ugyanazokon a meghirdetett helyszíneken a Tisza Párt is rendezvényt fog tartani.