Sárkányok Kabul felett – történet a helytállásról ott, ahol minden másodperc számít

„Egy film, amely emlékeztet arra, milyen erő, bátorság és kitartás lakozik a magyar katonákban” – írta a Sárkányok Kabul felett című filmről közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint ez a történet a helytállásról szól „ott, ahol minden másodperc számít”.

Jelenet a Sárkányok Kabul felett című filmből (Forrás: Facebook)

Mint arról az Origó is beszámolt, november 20-án érkezik a mozikba a Magyar Honvédség 2021-ben végrehajtott mentőakciója által inspirált, érzelmekkel teli, látványos akciódráma. A Sárkányok Kabul felett című film arról emlékezik meg, hogy a magyar katonák 540 embert mentettek ki Afganisztánból a NATO-erők kaotikus kivonulásakor.

Ez a film megmutatja, milyen az, amikor emberek – köztük magyar katonák – távol az otthontól, idegen földön is megőrzik emberi tartásukat és bajtársiasságukat. Kabul feszültséggel teli utcái fölött olyan döntések születnek, amelyek nemcsak életeket, hanem sorsokat határoznak meg

– hangsúlyozta bejegyzésében a honvédelmi miniszter.