Sárkányok Kabul felett

Sárkányok Kabul felett – történet a helytállásról ott, ahol minden másodperc számít

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Hamarosan bemutatják a mozikban a Sárkányok Kabul felett című filmet – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint ez a film megmutatja, milyen az, amikor emberek távol az otthontól, idegen földön is megőrzik emberi tartásukat és bajtársiasságukat.
Sárkányok Kabul felettAfganisztánmagyar honvédség

„Egy film, amely emlékeztet arra, milyen erő, bátorság és kitartás lakozik a magyar katonákban” – írta a Sárkányok Kabul felett című filmről közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint ez a történet a helytállásról szól „ott, ahol minden másodperc számít”.

Jelenet a Sárkányok Kabul felett című filmből (Forrás: Facebook)
Mint arról az Origó is beszámolt, november 20-án érkezik a mozikba a Magyar Honvédség 2021-ben végrehajtott mentőakciója által inspirált, érzelmekkel teli, látványos akciódráma. A Sárkányok Kabul felett című film arról emlékezik meg, hogy a magyar katonák 540 embert mentettek ki Afganisztánból a NATO-erők kaotikus kivonulásakor.

Ez a film megmutatja, milyen az, amikor emberek – köztük magyar katonák – távol az otthontól, idegen földön is megőrzik emberi tartásukat és bajtársiasságukat. Kabul feszültséggel teli utcái fölött olyan döntések születnek, amelyek nemcsak életeket, hanem sorsokat határoznak meg

– hangsúlyozta bejegyzésében a honvédelmi miniszter.

 

 

