Semjén Zsolt: Évszázadokon keresztül milliók adták az életüket az iszlámmal szemben

És azóta a mi hűségünk a magyar nemzethez és a kereszténységhez egyaránt van. És ez a megtartó erőt is jelentette, érdemes arra gondolnunk, hogy évszázadokon keresztül, legalább három évszázadon keresztül milliók adták az életüket azért az iszlámmal szemben, hogy nekünk ne kelljen a Saria árnyékában élni. Ezért nekünk, magyaroknak Nándorfehérvár az identitásunk, és európaiként Lepanto is az identitásunk, amikor megvédtük az iszlám hódítással szemben Európát, és megvédtük Magyarországot, hogy magyarként élhessünk keresztény magyar életet saját hazánkban