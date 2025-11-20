Semjén Zsolt: Évszázadokon keresztül milliók adták az életüket az iszlámmal szemben

Hírlevél

Tegnap, 14:06
Olvasási idő: 3 perc
A keresztényüldözésről beszélt Semjén Zsolt a videójában. A miniszterelnök-helyettes elmondta: Nekünk, magyaroknak, Nándorfehérvár az identitásunk. És európaiként Lepanto is az identitásunk, amikor megvédtük az iszlám hódítással szemben Európát, és megvédtük Magyarországot, hogy magyarként élhessünk keresztény magyar életet a saját hazánkban.
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes beszédet mondott a Red Wednesday 2025 Szolidaritás az üldözött keresztényekkel konferencián a budapesti Corinthia Hotelben szerdán.

Budapest, 2025. november 19. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes beszédet mond a Red Wednesday 2025 Szolidaritás az üldözött keresztényekkel konferencián a budapesti Corinthia Hotelben 2025. november 19-én. MTI/Kovács Attila
Semjén Zsolt (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Szent István óta a keresztény és a nemzeti identitás összekapcsolódik, hiszen Szent István egy keresztény magyar államot hozott létre – mondta Semjén Zsolt a videójában

A miniszterelnök-helyettes hozzátette:  

És azóta a mi hűségünk a magyar nemzethez és a kereszténységhez egyaránt van. És ez a megtartó erőt is jelentette, érdemes arra gondolnunk, hogy évszázadokon keresztül, legalább három évszázadon keresztül milliók adták az életüket azért az iszlámmal szemben, hogy nekünk ne kelljen a Saria árnyékában élni. Ezért nekünk, magyaroknak Nándorfehérvár az identitásunk, és európaiként Lepanto is az identitásunk, amikor megvédtük az iszlám hódítással szemben Európát, és megvédtük Magyarországot, hogy magyarként élhessünk keresztény magyar életet saját hazánkban

– hangsúlyozta Semjén Zsolt.

