Semjén Zsolt: Évszázadokon keresztül milliók adták az életüket az iszlámmal szemben

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes beszédet mondott a Red Wednesday 2025 Szolidaritás az üldözött keresztényekkel konferencián a budapesti Corinthia Hotelben szerdán.
Szent István óta a keresztény és a nemzeti identitás összekapcsolódik, hiszen Szent István egy keresztény magyar államot hozott létre – mondta Semjén Zsolt a videójában.
A miniszterelnök-helyettes hozzátette:
És azóta a mi hűségünk a magyar nemzethez és a kereszténységhez egyaránt van. És ez a megtartó erőt is jelentette, érdemes arra gondolnunk, hogy évszázadokon keresztül, legalább három évszázadon keresztül milliók adták az életüket azért az iszlámmal szemben, hogy nekünk ne kelljen a Saria árnyékában élni. Ezért nekünk, magyaroknak Nándorfehérvár az identitásunk, és európaiként Lepanto is az identitásunk, amikor megvédtük az iszlám hódítással szemben Európát, és megvédtük Magyarországot, hogy magyarként élhessünk keresztény magyar életet saját hazánkban
– hangsúlyozta Semjén Zsolt.