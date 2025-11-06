Szánalmas magyarázkodásba kezdett Simonovits András, miután lebukott a nyugdíjadóval

Az Ellenpont által nyilvánosságra hozott adatok szerint Simonovits András, a Tisza Párt egyik szakértőjeként bemutatott közgazdász, új adóterheket és csökkentett nyugdíjakat javasolt a magyar időseknek. Miután a lap megírta a részleteket, Simonovits András egy hisztérikus hangvételű levelet küldött a szerkesztőségnek, tele elütésekkel és tévedésekkel.
Simonovits András felháborodott azon, hogy a sajtó nyilvánosságra hozta a Tisza nyugdíjcsökkentési terveit
A levél szövege – hibákkal együtt – így hangzik:
Kedves Magyar Hunor!
Ha Ön a Magyar Nemzet publicistája, akkor arra kérem, hogy magyarázza meg: miért forgatja ki a szavaim?
Nem vagyok a Tisza nyugdíjszakértője.
Ma is adózik egy 800 eFt-os induló nyugdíj kb 100 eFt-ot (40 éves szolgálati idő, korhatúr esetén).
Egy igazi újságíró megkérdezi a támoadott személyt, mielőtt értékeli.
Üdv
Simonovits András.”
A szakértő még a címzett újságíró és médium nevét is eltévesztette, de a sorokból így is világosan kitűnik, hogy mélyen felháborította, hogy nyilvánosságra hozták a terveit.
Simonovits most tagadja, hogy a Tisza Párt szakértője lenne, annak ellenére is, hogy több nyilvános szereplésében ő maga beszélt többes szám első személyben a pártról. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában például kijelentette:
A Tiszának egyelőre nem kell közép- vagy hosszútávú terveken gondolkodnia– előbb nyerjük meg a választást”.
Simonovits a Tűzfalcsoport által korábban közzétett felvételen pedig a Tisza Szigetek egyik szakértő felszólalójaként mutatkozott be.
Az interjúban Simonovits szó szerint azt mondta:
A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kéne, jobban megadóztatva. Van egy bűvszó: degresszió – leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.”
Vagyis nem az Ellenpont „adta a szájába” a szavakat, hanem maga a szakértő beszélt a nyugdíjak csökkentéséről és megadóztatásáról.
Ráadásul már 2016-ban is hasonló nézeteket vallott: akkor is a magas nyugdíjak visszavágását szorgalmazta.
Az Ellenpont összegzése szerint érthetetlen, hogy Simonovits most, a lebukása után a saját korábbi mondatait próbálja meg megcáfolni.
Ezek egyértelmű mondatok, szükségtelen a hozzá kapcsolódó magyarázat, ezért sem érthető a Tisza szakértőjének felháborodása”
– írja az Ellenpont a nyugdíjcsökkentési tervekkel lebukott tiszás szakértő magyarázkodása kapcsán.