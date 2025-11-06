Szánalmas magyarázkodásba kezdett Simonovits András, miután lebukott a nyugdíjadóval

Az Ellenpont által nyilvánosságra hozott adatok szerint Simonovits András, a Tisza Párt egyik szakértőjeként bemutatott közgazdász, új adóterheket és csökkentett nyugdíjakat javasolt a magyar időseknek. Miután a lap megírta a részleteket, Simonovits András egy hisztérikus hangvételű levelet küldött a szerkesztőségnek, tele elütésekkel és tévedésekkel.

Zavaros és hibákkal teli levelet írt az Ellenpont szerkesztőségének Simonovits András, miután a lap bemutatta a Tisza Párt szakértői köréhez köthető közgazdász nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre vonatkozó javaslatait (Fotó: Beliczay László / MTI Fotószerkesztőség)



Simonovits András felháborodott azon, hogy a sajtó nyilvánosságra hozta a Tisza nyugdíjcsökkentési terveit

A levél szövege – hibákkal együtt – így hangzik:

Kedves Magyar Hunor!

Ha Ön a Magyar Nemzet publicistája, akkor arra kérem, hogy magyarázza meg: miért forgatja ki a szavaim? Nem vagyok a Tisza nyugdíjszakértője. Ma is adózik egy 800 eFt-os induló nyugdíj kb 100 eFt-ot (40 éves szolgálati idő, korhatúr esetén). Egy igazi újságíró megkérdezi a támoadott személyt, mielőtt értékeli.

Üdv

Simonovits András.”

A szakértő még a címzett újságíró és médium nevét is eltévesztette, de a sorokból így is világosan kitűnik, hogy mélyen felháborította, hogy nyilvánosságra hozták a terveit.

Simonovits most tagadja, hogy a Tisza Párt szakértője lenne, annak ellenére is, hogy több nyilvános szereplésében ő maga beszélt többes szám első személyben a pártról. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában például kijelentette:

A Tiszának egyelőre nem kell közép- vagy hosszútávú terveken gondolkodnia– előbb nyerjük meg a választást”.

Simonovits a Tűzfalcsoport által korábban közzétett felvételen pedig a Tisza Szigetek egyik szakértő felszólalójaként mutatkozott be.

Az interjúban Simonovits szó szerint azt mondta:

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kéne, jobban megadóztatva. Van egy bűvszó: degresszió – leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.”

Vagyis nem az Ellenpont „adta a szájába” a szavakat, hanem maga a szakértő beszélt a nyugdíjak csökkentéséről és megadóztatásáról.

Ráadásul már 2016-ban is hasonló nézeteket vallott: akkor is a magas nyugdíjak visszavágását szorgalmazta.