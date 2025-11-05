A Nők40 továbbra is Simonovits András célkeresztjében – videó

Előkerült egy 2023-as felvétel, amelyen Simonovits András arról beszél, hogy hat év alatt fokozatosan szigorítaná a Nők40 programot, és „bizonyos büntetéseket” is bevezetne azoknak, akik élnek a kedvezménnyel – ez derül ki a Mandiner cikkéből. A Tisza Párthoz köthető szakértő szerint a jelenlegi rendszer „rossz” és „túl bőkezű”, ezért gyökeres átalakításra szorul.

Simonovits András még mindig kérlelhetetlenül támadja a magyar nyugdíjrendszert

Forrás: Pinterest

Én a tanulmányomban kidolgoztam egy hatéves átmeneti programot, hogy lehetne a Nők 40-ből 43-at csinálni hat év alatt, még akkor is kéne bizonyos büntetéseket bevezetni”

– mondta 2023 szeptemberében Simonovits András. Íme, a vonatkozó videó:

Tovább támadja a kormány nyugdíjpolitikáját

Két évvel ezelőtti önmagához képest némileg radikalizálódott is a szakértő véleménye, hiszen már nem megreformálni szeretné a programot, hanem kijelentette, hogy azonnal meg kell szüntetni. Azonban nem csak ezt a nyugdíjintézkedést bírálta keményen Simonovits, mert ahogy mondta, elvenné a 13. havi nyugdíjat is. Úgy véli, a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, és szerinte új alapokra kellene helyezni a teljes rendszert, ami a nyugdíjak megadóztatását is magába foglalná.