Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

Olvasta már?

Megrázó részletek: megszólalt a szentmártonkátai tragédiát okozó fiú édesapja

Simonovits András

A Nők40 továbbra is Simonovits András célkeresztjében – videó

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt holdudvarához köthető nyugdíjszakértő ismét a Nők40 programot bírálta – írta meg a Mandiner. Simonovits András már évekkel ezelőtt is „büntetéseket” javasolt azoknak, akik korkedvezménnyel mennek nyugdíjba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Simonovits AndrásnyugdíjrendszerNők40

Előkerült egy 2023-as felvétel, amelyen Simonovits András arról beszél, hogy hat év alatt fokozatosan szigorítaná a Nők40 programot, és „bizonyos büntetéseket” is bevezetne azoknak, akik élnek a kedvezménnyel – ez derül ki a Mandiner cikkéből. A Tisza Párthoz köthető szakértő szerint a jelenlegi rendszer „rossz” és „túl bőkezű”, ezért gyökeres átalakításra szorul.

Simonovits András
Simonovits András még mindig kérlelhetetlenül támadja a magyar nyugdíjrendszert
Forrás: Pinterest

Én a tanulmányomban kidolgoztam egy hatéves átmeneti programot, hogy lehetne a Nők 40-ből 43-at csinálni hat év alatt, még akkor is kéne bizonyos büntetéseket bevezetni”

 – mondta 2023 szeptemberében Simonovits András. Íme, a vonatkozó videó

Tovább támadja a kormány nyugdíjpolitikáját

Két évvel ezelőtti önmagához képest némileg radikalizálódott is a szakértő véleménye, hiszen már nem megreformálni szeretné a programot, hanem kijelentette, hogy azonnal meg kell szüntetni. Azonban nem csak ezt a nyugdíjintézkedést bírálta keményen Simonovits, mert ahogy mondta, elvenné a 13. havi nyugdíjat is. Úgy véli, a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, és szerinte új alapokra kellene helyezni a teljes rendszert, ami a nyugdíjak megadóztatását is magába foglalná.

Ostobának nevezte a Nők40 programot a tiszás nyugdíjszakértő

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!