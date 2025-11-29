Újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép érkezett Csehországból Kecskemétre a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként. Velük együtt immár nyolc Skyfox áll a Magyar Honvédség szolgálatában – számolt be korábban a magyar haderőfejlesztés legújabb lépéséről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépek
Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső Repülődandárnál rendszeresített gépek új lehetőséget nyitnak meg a vadászpilóták képzésében, amelyben a dandárnak markáns szerepe lesz. A hosszú távú elképzelések célja, hogy a teljes képzést hazai keretek között biztosítsák.
Az L-39 Skyfox repülőgépekhez kapcsolódik egy új, világszínvonalú komplex földi kiképzőrendszer, amelynek része egy modern repülőgép-szimulátor, egy tervező- és kiértékelő rendszer, valamint egy kiképzés-támogató rendszer.
Ezek együttesen teszik lehetővé az alap- és középszintű pilótaképzést sugárhajtású katonai repülőgépre.
A képzésen túl az L-39 Skyfoxok felhasználhatóak a harcászati repülőerőkre háruló, hangsebesség alatti harcászati repülőgéppel is végrehajtható feladatokra, úgymint
földi célok elleni közvetlen légi támogatás, légvédelmi erők számára célrepülések, vizuális felderítő, valamint bemutató repülések gyakorlása.
Emellett az L-39 Skyfox flotta alkalmazható a JAS-39 Gripen harcászati repülők kiképzési feladatainál is, úgynevezett alájátszási feladatok (komplex légiharc, elfogások) végrehajtására.