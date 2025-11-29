Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrán lap: politikai összeomlás jön, Zelenszkij elveszítette a hatalmát

Durva

Így verik át a boltokban a hamis szaloncukorral – ezekre figyeljen!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A légierő modernizálása erősebb képességeket ad Magyarországnak. A Skyfox-flotta bővülése mutatja, hogy a honvédelem fejlesztése következetes és megbízható alapokon áll. A korszerű kiképzőgépek a felkészültséget és a reagálóképességet emelik – írta Szalay-Bobrovniczky Krsitóf honvédelmi miniszter Facebook videóbejegyzéséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky KristófflottaL-39 SkyfoxKecskemétMagyar Honvédséghonvédelem

Újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép érkezett Csehországból Kecskemétre a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként. Velük együtt immár nyolc Skyfox áll a Magyar Honvédség szolgálatában – számolt be korábban a magyar haderőfejlesztés legújabb lépéséről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépe.
Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépe
Fotó: Facebook/ Szalay-Bobrovniczky Kristóf 

Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépek

Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső Repülődandárnál rendszeresített gépek új lehetőséget nyitnak meg a vadászpilóták képzésében, amelyben a dandárnak markáns szerepe lesz. A hosszú távú elképzelések célja, hogy a teljes képzést hazai keretek között biztosítsák.

Három új Skyfox érkezett, már nyolc magyar "róka" az égen

Az L-39 Skyfox repülőgépekhez kapcsolódik egy új, világszínvonalú komplex földi kiképzőrendszer, amelynek része egy modern repülőgép-szimulátor, egy tervező- és kiértékelő rendszer, valamint egy kiképzés-támogató rendszer.

Ezek együttesen teszik lehetővé az alap- és középszintű pilótaképzést sugárhajtású katonai repülőgépre. 

A képzésen túl az L-39 Skyfoxok felhasználhatóak a harcászati repülőerőkre háruló, hangsebesség alatti harcászati repülőgéppel is végrehajtható feladatokra, úgymint

földi célok elleni közvetlen légi támogatás, légvédelmi erők számára célrepülések, vizuális felderítő, valamint bemutató repülések gyakorlása.

Emellett az L-39 Skyfox flotta alkalmazható a JAS-39 Gripen harcászati repülők kiképzési feladatainál is, úgynevezett alájátszási feladatok (komplex légiharc, elfogások) végrehajtására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!