Újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép érkezett Csehországból Kecskemétre a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként. Velük együtt immár nyolc Skyfox áll a Magyar Honvédség szolgálatában – számolt be korábban a magyar haderőfejlesztés legújabb lépéséről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépe

Fotó: Facebook/ Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső Repülődandárnál rendszeresített gépek új lehetőséget nyitnak meg a vadászpilóták képzésében, amelyben a dandárnak markáns szerepe lesz. A hosszú távú elképzelések célja, hogy a teljes képzést hazai keretek között biztosítsák.