Rendkívüli

Tragédia

L-39 Skyfox

Három új Skyfox érkezett, már nyolc magyar "róka" az égen

2025. november 19. 20:32
Olvasási idő: 5 perc
Újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép érkezett Csehországból Kecskemétre a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként. Velük együtt immár nyolc Skyfox áll a Magyar Honvédség szolgálatában – számolt be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
L-39 SkyfoxMH vitéz Szentgyörgyi Dezső RepülődandárSzalay-Bobrovniczky KristófKecskemétMagyar Honvédség

Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépek, tovább erősítve a Magyar Honvédség légierejét.

Skyfox
Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépek. Fotó: Facebook/ Szalay-Bobrovniczky Kristóf 

Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső Repülődandárnál rendszeresített gépek új lehetőséget nyitnak meg a vadászpilóták képzésében, amelyben a dandárnak markáns szerepe lesz. A hosszú távú elképzelések célja, hogy a teljes képzést hazai keretek között biztosítsák. Az L-39 Skyfox repülőgépekhez kapcsolódik egy új, világszínvonalú komplex földi kiképzőrendszer, amelynek része egy modern repülőgép-szimulátor, egy tervező- és kiértékelő rendszer, valamint egy kiképzés-támogató rendszer. Ezek együttesen teszik lehetővé az alap- és középszintű pilótaképzést sugárhajtású katonai repülőgépre. 

A képzésen túl az L-39 Skyfoxok felhasználhatóak a harcászati repülőerőkre háruló, hangsebesség alatti harcászati repülőgéppel is végrehajtható feladatokra, úgymint földi célok elleni közvetlen légi támogatás, légvédelmi erők számára célrepülések, vizuális felderítő, valamint bemutató repülések gyakorlása. Emellett az L-39 Skyfox flotta alkalmazható a JAS-39 Gripen harcászati repülők kiképzési feladatainál is, úgynevezett alájátszási feladatok (komplex légiharc, elfogások) végrehajtására. 

Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépek. Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf 

A Magyar Honvédség haderőfejlesztési programjának egyik kiemelt eleme a légierő képességeinek fejlesztése. 

A harcászati repülőképesség fejlesztésének érdekében a Magyar Honvédség 2022-ben állapodott meg a cseh AERO Vodochody Aerospace A.S. vállalattal L-39NG típusú harcászati-kiképző és felderítő repülőgépek beszerzéséről. A sorozatgyártás megkezdése, 2024 októbere óta a típus hivatalos neve L-39 Skyfox. 

Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépek. Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf 

A 2022. március 31-én aláírt szerződés alapján 2028 végéig 8 kiképző repülőgép és 4, felderítő rendszerrel felszerelt repülőgép áll a Magyar Honvédség hadrendjébe. Az első három gép május 30-án, kettő szeptember 12-én érkezett meg Kecskemétre, míg november 18-án kettő és november 19-én egy Skyfox szállt le a kecskeméti dandárhoz. A négy felderítő változatú repülőgépet várhatóan 2028-ban adja át a cseh gyártó.

 

