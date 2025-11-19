Három új Skyfox érkezett, már nyolc magyar "róka" az égen

Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépek, tovább erősítve a Magyar Honvédség légierejét.

Megérkeztek Kecskemétre a legújabb L-39 Skyfox harcászati-kiképző gépek. Fotó: Facebook/ Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső Repülődandárnál rendszeresített gépek új lehetőséget nyitnak meg a vadászpilóták képzésében, amelyben a dandárnak markáns szerepe lesz. A hosszú távú elképzelések célja, hogy a teljes képzést hazai keretek között biztosítsák. Az L-39 Skyfox repülőgépekhez kapcsolódik egy új, világszínvonalú komplex földi kiképzőrendszer, amelynek része egy modern repülőgép-szimulátor, egy tervező- és kiértékelő rendszer, valamint egy kiképzés-támogató rendszer. Ezek együttesen teszik lehetővé az alap- és középszintű pilótaképzést sugárhajtású katonai repülőgépre.

A képzésen túl az L-39 Skyfoxok felhasználhatóak a harcászati repülőerőkre háruló, hangsebesség alatti harcászati repülőgéppel is végrehajtható feladatokra, úgymint földi célok elleni közvetlen légi támogatás, légvédelmi erők számára célrepülések, vizuális felderítő, valamint bemutató repülések gyakorlása. Emellett az L-39 Skyfox flotta alkalmazható a JAS-39 Gripen harcászati repülők kiképzési feladatainál is, úgynevezett alájátszási feladatok (komplex légiharc, elfogások) végrehajtására.

A Magyar Honvédség haderőfejlesztési programjának egyik kiemelt eleme a légierő képességeinek fejlesztése.

A harcászati repülőképesség fejlesztésének érdekében a Magyar Honvédség 2022-ben állapodott meg a cseh AERO Vodochody Aerospace A.S. vállalattal L-39NG típusú harcászati-kiképző és felderítő repülőgépek beszerzéséről. A sorozatgyártás megkezdése, 2024 októbere óta a típus hivatalos neve L-39 Skyfox.

A 2022. március 31-én aláírt szerződés alapján 2028 végéig 8 kiképző repülőgép és 4, felderítő rendszerrel felszerelt repülőgép áll a Magyar Honvédség hadrendjébe. Az első három gép május 30-án, kettő szeptember 12-én érkezett meg Kecskemétre, míg november 18-án kettő és november 19-én egy Skyfox szállt le a kecskeméti dandárhoz. A négy felderítő változatú repülőgépet várhatóan 2028-ban adja át a cseh gyártó.