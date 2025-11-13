Nem a mi háborúnk! – a Fidelitas petíciója a sorkatonaság ellen

A Fidelitas országos szórólapkampányt és petíciót indított, hogy megakadályozza a magyar fiatalok bevonását idegen konfliktusokba. A szervezet egyértelmű üzenete: senki életét sem szabad kockáztatni más ország háborújáért, a sorkatonaságot nem szabad visszaállítani.
„Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért! Írd alá te is a kötelező sorkatonaság elleni petíciónkat!” – írta a Fidelitas Facebook videó-bejegyzéséhez.
A Tisza párt a sorkatonaság mellett áll
A bejegyzésben arról is szólnak, bármikor megvédenék a hazájukat, de egy idegen országért nem akarnak meghalni, azonban Ruszin-Szendi Romulusz „egyből berántana minket sorkatonának.”
„Nekünk inkább a gyerekünk lesz a kezünkben, nem a gépfegyver.
A brüsszeli bürokraták és haverjaik hiába próbálkoznak, mi nem leszünk az orosz-ukrán konfliktus áldozatai. Ha egyetértesz, írd rá a petíciónkat!”
– hívják fel a figyelmet a petíció aláírására, amelyet ide kattintva aláírhat bárki.
