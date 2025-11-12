A német fiatalok fellázadtak a sorkatonaság ellen

A német fiatalok körében komoly felháborodást keltett a CDU és személyesen Friedrich Merz javaslata, ami a sorkatonaság Németországban történő újbóli bevezetését vetette fel. A közösségi médiában – különösen a TikTokon és az Instagramon – terjedő videókban a fiatalok világosan fogalmaznak: a politika nem veheti el a szabadságukat – írja a Magyar Nemzet.

Sorkatonaság Németországban: a fiatalok szabadságot, nem behívót akarnak Fotó: AFP

„A jövőnk nem Friedrich Merz dolga” – hangzik el több videóban is, amelyekben a megszólalók elavultnak és igazságtalannak nevezik a kötelező sorkatonaság tervezetét. Többen hangsúlyozták, hogy nem lustaságból utasítják el az ötletet, hanem azért, mert szeretnének szabadon dönteni az életükről, és nem kívánnak háborús célokért fegyvert fogni.

Jelenleg a szolgálati programokban résztvevők alig tudják fedezni megélhetésüket, miközben a politikai vezetők a kötelező szolgálat visszahozását sürgetik. Sokak szerint a német államnak inkább az önkéntes szolgálat feltételeit és anyagi megbecsülését kellene javítania.

A közvélemény-kutatások szerint a negyvenes-ötvenes korosztály többsége támogatja a sorkatonaság visszaállítását, a húszévesek döntő többsége viszont elutasítja. Az új generáció szerint a társadalmi problémákat nem a fiatalok kényszerítésével, hanem vonzó, szabad lehetőségekkel kell megoldani.

A vita mostanra a német közélet egyik legforróbb témájává vált. Az influenszerek videóiban egységesen üzenik: „Szabadságot akarunk, nem behívót.”