A magyar társadalom beleállt Magyar Péterékbe: nincs igény újabb sorozásra

Miután Brüsszel háborús készülődése új szintre lépett, és az uniós vezetők egy része a hadigazdaságra való átállást sürgeti, a Tisza Párt előállt a sorkatonaság visszaállításának ötletével – írta a Magyar Nemzet. A Századvég legújabb felmérése azonban világosan mutatja: a magyarok nyolcvan százaléka határozottan ellenzi a kötelező szolgálatot. Ursula von der Leyen szeptemberi kijelentése – miszerint „Európa harcban áll” – új fejezetet nyitott az uniós retorikában, amelyet azóta több tagállam is követ.
Háborús retorika Európa-szerte
Brüsszelben és több nagy európai fővárosban a vezetők már nyíltan beszélnek a fegyveres konfliktus elkerülhetetlenségéről. Németországban megkezdődtek a tárgyalások a kötelező szolgálat esetleges visszahozásáról, Horvátország pedig tizenhét év után már döntött is a sorkatonaság visszaállításáról. A feszültséget jól mutatja, hogy a dán védelmi miniszter „abszurdnak” nevezte Orbán Viktor békepárti álláspontját, míg Friedrich Merz kijelentette:
Európa még nem áll háborúban, de ez már nem is béke.”
A Tisza Párt szembemegy a magyarokkal
A sorkatonaság gondolatát a Tisza Párt is zászlajára tűzte: honvédelmi tanácsadójuk, Ruszin-Szendi Romulusz szerint „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”. Csakhogy a magyar társadalom másképp gondolja. A Századvég kutatása szerint a felnőtt lakosság 80 százaléka ellenzi a kötelező szolgálatot, a politikai törésvonalakon átívelő egyetértéssel: a Fidesz–KDNP szavazók 91 százaléka, a bizonytalanok 80 százaléka, de még a Tisza Párt saját híveinek háromnegyede is elutasítja a javaslatot. A számok világosak: a magyar választók békét akarnak, nem sorozást.