A magyar társadalom beleállt Magyar Péterékbe: nincs igény újabb sorozásra

Miután Brüsszel háborús készülődése új szintre lépett, és az uniós vezetők egy része a hadigazdaságra való átállást sürgeti, a Tisza Párt előállt a sorkatonaság visszaállításának ötletével – írta a Magyar Nemzet. A Századvég legújabb felmérése azonban világosan mutatja: a magyarok nyolcvan százaléka határozottan ellenzi a kötelező szolgálatot. Ursula von der Leyen szeptemberi kijelentése – miszerint „Európa harcban áll” – új fejezetet nyitott az uniós retorikában, amelyet azóta több tagállam is követ.

Európa-szerte feléledt a diskurzus a kötelező sorkatonaság visszaállításáról

Forrás: AFP

Háborús retorika Európa-szerte

Brüsszelben és több nagy európai fővárosban a vezetők már nyíltan beszélnek a fegyveres konfliktus elkerülhetetlenségéről. Németországban megkezdődtek a tárgyalások a kötelező szolgálat esetleges visszahozásáról, Horvátország pedig tizenhét év után már döntött is a sorkatonaság visszaállításáról. A feszültséget jól mutatja, hogy a dán védelmi miniszter „abszurdnak” nevezte Orbán Viktor békepárti álláspontját, míg Friedrich Merz kijelentette: