A Tisza lengyel testvérpártja elkezdte a sorkötelezettség visszaállítását

A Tisza lengyel testvérpártja, a PO (Platforma Obywatelska) is lépésről lépésre vezeti vissza a sorkötelezettséget. 2026-ig 400 ezer lengyel kap katonai kiképzést, „Mindig készenlétben” név alatt. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint ez „Lengyelország történetének legnagyobb védelmi képzése”, amely minden állampolgár számára nyitott lesz – az iskolás korú gyerekektől a nyugdíjasokig.
A második világháború óta a legveszélyesebb időket éljük. Háború dúl a határainkon túl, szabotázsakciók zajlanak a Balti-tengeren, és csaták folynak a kibertérben”
– figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve: a cél, hogy a lengyelek rendelkezzenek alapvető biztonsági, túlélési és elsősegély-ismeretekkel. A védelmi miniszter szerint Ukrajnát 2022-ben „felkészületlenül érte” az orosz támadás, ezért Lengyelországnak "minden forgatókönyvre" készen kell állnia.
Nem a mi háborunk – a Fidelitas kampánya is üzenet Európának
A Fidelitas legújabb kampánya, a „Nem a mi háborunk!” arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország nem sodródhat bele a háborúba, miközben egyes európai országok a teljes lakosság felkészítését tűzik ki célul. A magyar fiatalok szerint a béke megőrzése nem gyengeség, hanem bátorság kérdése: a diplomácia és a józan ész útját kell követni, nem pedig a fegyverkezését. A kampány és az ifjúsági szervezet által indított online petíció üzenete egyszerű: senki életét sem szabad kockáztatni más ország háborújáért.