A Tisza lengyel testvérpártja elkezdte a sorkötelezettség visszaállítását

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
Lengyelország új, nagyszabású honvédelmi programot indít, amely 2026-ig négyszázezer ember katonai alapképzését tűzi ki célul. A „Mindig készen” program minden korosztálynak elérhető lesz – az iskolásoktól a nyugdíjasokig. Nem titkolt célja a Tisza testvérpártjának, hogy visszaállítsa a sorkötelezettséget.
A Tisza lengyel testvérpártja, a PO (Platforma Obywatelska) is lépésről lépésre vezeti vissza a sorkötelezettséget. 2026-ig 400 ezer lengyel kap katonai kiképzést, „Mindig készenlétben” név alatt. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint ez „Lengyelország történetének legnagyobb védelmi képzése”, amely minden állampolgár számára nyitott lesz – az iskolás korú gyerekektől a nyugdíjasokig.  

sorkötelezettség
Lengyelország a sorkötelezettség visszahozásával fokozza katonai készültségét 
Fotó: Klaudia Radecka/NurPhoto/AFP/

A második világháború óta a legveszélyesebb időket éljük. Háború dúl a határainkon túl, szabotázsakciók zajlanak a Balti-tengeren, és csaták folynak a kibertérben” 

– figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve: a cél, hogy a lengyelek rendelkezzenek alapvető biztonsági, túlélési és elsősegély-ismeretekkel. A védelmi miniszter szerint Ukrajnát 2022-ben „felkészületlenül érte” az orosz támadás, ezért Lengyelországnak "minden forgatókönyvre" készen kell állnia.

Nem a mi háborúnk! – indul a Fidelitas kampánya

Nem a mi háborunk – a Fidelitas kampánya is üzenet Európának

A Fidelitas legújabb kampánya, a „Nem a mi háborunk!” arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország nem sodródhat bele a háborúba, miközben egyes európai országok a teljes lakosság felkészítését tűzik ki célul. A magyar fiatalok szerint a béke megőrzése nem gyengeség, hanem bátorság kérdése: a diplomácia és a józan ész útját kell követni, nem pedig a fegyverkezését. A kampány és az ifjúsági szervezet által indított online petíció üzenete egyszerű: senki életét sem szabad kockáztatni más ország háborújáért.

 

