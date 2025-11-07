A Tisza lengyel testvérpártja elkezdte a sorkötelezettség visszaállítását

A Tisza lengyel testvérpártja, a PO (Platforma Obywatelska) is lépésről lépésre vezeti vissza a sorkötelezettséget. 2026-ig 400 ezer lengyel kap katonai kiképzést, „Mindig készenlétben” név alatt. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint ez „Lengyelország történetének legnagyobb védelmi képzése”, amely minden állampolgár számára nyitott lesz – az iskolás korú gyerekektől a nyugdíjasokig.

Lengyelország a sorkötelezettség visszahozásával fokozza katonai készültségét

Fotó: Klaudia Radecka/NurPhoto/AFP/

A második világháború óta a legveszélyesebb időket éljük. Háború dúl a határainkon túl, szabotázsakciók zajlanak a Balti-tengeren, és csaták folynak a kibertérben”

– figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve: a cél, hogy a lengyelek rendelkezzenek alapvető biztonsági, túlélési és elsősegély-ismeretekkel. A védelmi miniszter szerint Ukrajnát 2022-ben „felkészületlenül érte” az orosz támadás, ezért Lengyelországnak "minden forgatókönyvre" készen kell állnia.