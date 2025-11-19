Soros-rajongó baloldali jelöltet buktatott le az elemző

Bohár Dániel politikai elemzőnek sikerült telefonon elérnie dr. Vass Antalt, a Tisza Párt előválasztási csapatának egyik Soros imádó képviselőjelöltjét.

Bohár Dánielnek sikerült elérnie a Tisza Párt egyik előválasztási jelöltjét, Vass Antalt egy rövid interjúra. A beszélgetésből kiderült, hogy Vass Antal megünnepelte Soros György születésnapját a Tisza Párt aktivistájaként.



A Tisza Párt első szabálya: nem beszélünk a pártról – pláne, ha Soros a téma

A rövid ám annál tanulságosabb beszélgetésből megerősítést nyert, hogy a Tisza Párt jelöltjeinek magyar Péter tényleg megtiltotta a nyilatkozást a sajtó számára.

A telefonos dialógusból az pedig nem derült ki, illetve azért mégis kiderült, hogy a Pride szervező tiszás jelölt annyira szereti Soros Györgyöt, hogy a közösségi média oldalán még fel is köszöntötte azt annak születésnapja alkalmából.