Soros-rajongó baloldali jelöltet buktatott le az elemző

Rendkívüli

Tragédia

bohár dániel

2025. november 19. 16:44
Olvasási idő: 3 perc
Bohár Dánielnek sikerült elérnie a Tisza Párt egyik előválasztási jelöltjét, Vass Antalt egy telefoninterjúra. A rövidke beszélgetésből annyi kiderült, hogy a Tisza Párt aktivistája nemrég megünnepelte Soros György 95. születésnapját.
bohár dánielTisza Párt jelöltjeiVass Antal

Bohár Dániel politikai elemzőnek sikerült telefonon elérnie dr. Vass Antalt, a Tisza Párt előválasztási csapatának egyik Soros imádó képviselőjelöltjét. 

A Tisza Párt első szabálya: nem beszélünk a Tisza Pártról - pláne, ha Soros a téma.
Bohár Dánielnek sikerült elérnie a Tisza Párt egyik előválasztási jelöltjét, Vass Antalt egy rövid interjúra. A beszélgetésből kiderült, hogy Vass Antal megünnepelte Soros György születésnapját a Tisza Párt aktivistájaként.


A Tisza Párt első szabálya: nem beszélünk a pártról pláne, ha Soros a téma

A rövid ám annál tanulságosabb beszélgetésből megerősítést nyert, hogy a Tisza Párt jelöltjeinek magyar Péter tényleg megtiltotta a nyilatkozást a sajtó számára

A telefonos dialógusból az pedig nem derült ki, illetve azért mégis kiderült, hogy a Pride szervező tiszás jelölt annyira szereti Soros Györgyöt, hogy a közösségi média oldalán még fel is köszöntötte azt annak születésnapja alkalmából.

 

