Soros-rajongó baloldali jelöltet buktatott le az elemző

Bohár Dánielnek sikerült elérnie a Tisza Párt egyik előválasztási jelöltjét, Vass Antalt egy telefoninterjúra. A rövidke beszélgetésből annyi kiderült, hogy a Tisza Párt aktivistája nemrég megünnepelte Soros György 95. születésnapját.
Bohár Dániel politikai elemzőnek sikerült telefonon elérnie dr. Vass Antalt, a Tisza Párt előválasztási csapatának egyik Soros imádó képviselőjelöltjét.
A Tisza Párt első szabálya: nem beszélünk a pártról – pláne, ha Soros a téma
A rövid ám annál tanulságosabb beszélgetésből megerősítést nyert, hogy a Tisza Párt jelöltjeinek magyar Péter tényleg megtiltotta a nyilatkozást a sajtó számára.
A telefonos dialógusból az pedig nem derült ki, illetve azért mégis kiderült, hogy a Pride szervező tiszás jelölt annyira szereti Soros Györgyöt, hogy a közösségi média oldalán még fel is köszöntötte azt annak születésnapja alkalmából.
