Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt az amerikai-magyar tárgyalások eredményeiről. A politikus hozzátette: Soroséknál szomorú lesz a vasárnapi ebéd.

Kocsis Máté: Magyarország megrögzött rosszakaróinak ez egy sötét szombat

Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Kocsis Máté tippjei

A politikus először sorolta a Trump-Orbán-találkozón elért eredményeket:

hazánk számíthat az USA támogatására, a pénzügyi együttműködés új formáit vezetjük be,

a béketeremtést folytatni kell, az orosz és az amerikai elnök találkozója Budapesten lesz,

a nukleáris energiára vonatkozó, továbbá hadiipari és űripari együttműködések is indulnak,

illetve jelentős amerikai befektetések érkeznek Magyarországra.

Ezt követően megjegyezte, úgy gondolja, már íródnak a cikkek a liberális propagandában, és

„Petike is begurul majd és posztolgat”,

szóval szeretne segítséget nyújtani a „vergődésükhöz”: