Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Kocsis Máté

„Magyarország megrögzött rosszakaróinak ez egy sötét szombat”

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Trump-Orbán-csúcs eredményeit nehezen viseli a balliberális oldal. Kocsis Máté Facebook-oldalán adott tippeket a liberális propagandának és Magyar Péternek cikk- és posztcímek tekintetében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéellenzékTrump-Orbán-csúcsAmerikaiMegállapodásokOrbánMagyarország

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt az amerikai-magyar tárgyalások eredményeiről. A politikus hozzátette: Soroséknál szomorú lesz a vasárnapi ebéd.

Kocsis Máté: Magyarország megrögzött rosszakaróinak ez egy sötét szombat”, Magyar-Amerikai aranykor, Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump
Kocsis Máté: Magyarország megrögzött rosszakaróinak ez egy sötét szombat
Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Kocsis Máté tippjei

A politikus először sorolta a Trump-Orbán-találkozón elért eredményeket:

  • hazánk számíthat az USA támogatására, a pénzügyi együttműködés új formáit vezetjük be,
  • a béketeremtést folytatni kell, az orosz és az amerikai elnök találkozója Budapesten lesz,
  • a nukleáris energiára vonatkozó, továbbá hadiipari és űripari együttműködések is indulnak,
  • illetve jelentős amerikai befektetések érkeznek Magyarországra.

Ezt követően megjegyezte, úgy gondolja, már íródnak a cikkek a liberális propagandában, és

„Petike is begurul majd és posztolgat”,

szóval szeretne segítséget nyújtani a „vergődésükhöz”:

„Orbán elszigeteli az országot”

„Nem jelentősek a megkötött megállapodások”

„Hamis sikereket ért el a kormány Washingtonban”

„Ingatag a Trump-Orbán találkozó eredménye”

„Visszafelé sülhet Orbán amerikai csodafegyvere”

„Valami nem stimmel az amerikai bejelentésekkel”. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!